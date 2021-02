Salvatore Garzillo

La banda della marmotta ha una statistica niente male. In meno di due anni ha collezionato 73 colpi (tra consumati e tentati) usando la marmotta, un specie di spada in ferro piena di polvere pirica che si infila nelle fessure degli sportelli bancomat e si aziona a distanza. Bottino complessivo: oltre 3,5 milioni di euro.

Tra i 10 componenti (tutti arrestati dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano) c'è anche chi ha investito bene la propria parte, come il capo Giuseppe Molinelli detto il Nano. Un anno fa ha aperto un ristorante italiano a Benidorm, località balneare sulla Costa Blanca spagnola. Pensava di avercela fatta, ma la polizia spagnola gli ha portato il conto per la vita precedente. In carcere anche Claudio Matuano, Zakaria Siyadi, Sebastiano Corso e Giuseppe Quitadamo, mentre altri 5 sono ai domiciliari.

Ladri professionisti, esperti di esplosivo ed eredi della scuola criminale del Pilastro, un quartiere della periferia di Bologna che è sulla mappa investigativa come capitale degli assalti ai bancomat. Nel provvedimento firmato dal gip Fabrizio Filice vengono contestati 73 episodi tra febbraio 2017 e aprile 2019 in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. I carabinieri stavano lavorando alla serie di furti e avevano un'idea sui possibili autori ma la svolta è arrivata con segnalazione fortuita. Uno dei ladri aveva smesso di pagare l'affitto del box in cui custodiva una delle auto veloci usate per i colpi, così il proprietario ha aperto il box nel tentativo di recuperare qualcosa e ha scoperto dentro una Audi A4 con targhe finte, torce, marmotte e altri strumenti. Dopo la sua denuncia gli investigatori hanno messo sotto controllo il box con gps e microspie, riuscendo a risalire a un bolognese del Pilastro. Le intercettazioni hanno aiutato a ricostruire i rapporti tra i complici e la pianificazione di altri colpi, che hanno avuto una battuta d'arresto lo scorso ottobre, quando i militari del Nucleo Investigativo hanno arrestato in flagranza 4 della banda che utilizzavano una Audi Rs4 da 450 cavalli.

