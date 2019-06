Salvatore Garzillo

L'inseguimento in auto, poi la corsa lungo il Naviglio Pavese e quei tre colpi di pistola esplosi verso il carabiniere che lo inseguiva a piedi, salvo per miracolo o forse per la prontezza di riflessi. Era la sera del 30 maggio, l'uomo che sparò ha finalmente un nome e un volto: Khayal Ayoub, marocchino, 24 anni, che vive in Italia da circa 15 anni e che da molto tempo, secondo quanto riferito dai carabinieri, fa parte di una batteria di pusher attivi nei boschi lungo il Ticino. Per catturarlo gli investigatori della compagnia di Corsico sono partiti dal suo cellulare, dimenticato a bordo della Ford Focus da cui scese al volo nel tentativo di seminare i carabinieri.

Mentre due auto dei militari puntarono alla vettura, a bordo della quale vennero sorpresi due connazionali di 22 e 28 anni, un carabiniere inseguì a piedi Ayoub. Una corsa durata meno di un minuto e interrotta dai tre colpi di pistola sparati ad altezza uomo. Quel diversivo gli consentì di guadagnare terreno e sparire nel nulla lungo il Naviglio nel comune di Rozzano. Fino a giovedì 20 giugno, quando gli investigatori hanno scoperto che il marocchino avrebbe incontrato la fidanzata in zona Famagosta. Hanno tracciato il percorso della ragazza dalla sua partenza a Piacenza (dove Ayoub ha anche trovato ospitalità durante la latitanza), l'hanno poi pedinata una volta arrivata a Milano fino al luogo dell'appuntamento: una rosticceria.

Il giovane ha negato ogni addebito ma gli elementi raccolti contro di lui sono considerati solidi dalla procura.

