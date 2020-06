Salvatore Garzillo

L'indagine è iniziata per colpa di un idraulico. Un dipendente di MM spa, che il 4 luglio 2019 è stato arrestato dagli investigatori della Squadra mobile perché in casa e in un box di sua proprietà custodiva 890 grammi di cocaina, un chilo di marijuana, 34 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e 9.650 euro in contanti. I mesi sono trascorsi e neppure il lockdown ha fermato i poliziotti diretti da Marco Calì, che ieri hanno messo il punto a un capitolo importante nell'infinita epopea dello spaccio in Lombardia.

Otto le persone arrestate (4 in carcere, 2 ai domiciliari e 2 con obbligo di dimora), considerate dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano i componenti di un'associazione per delinquere che gestiva la piazza del quartiere Tessera di Cesano Boscone, dove ogni mese riuscivano a vendere fino a sette chili di cocaina. A capo della banda c'erano due fratelli, Stefano e Daniele Ciannella. A casa di quest'ultimo, durante la perquisizione di ieri, gli agenti hanno trovato 100mila euro nascosti all'interno di un piccolo vano mobile creato dietro un muro, una sorta di cassaforte dove c'erano anche un disturbatore di frequenze (jammer), una macchina conta soldi e diversi appunti scritti a mano. Il ritrovamento ricorda quello eseguito della scorsa settimana sempre dalla polizia a casa del narcotrafficante internazionale Massimiliano Cauchi, che però dietro un muro aveva scatoloni di soldi per un valore complessivo di 15 milioni di euro.

Ma ritorniamo al punto di partenza, all'idraulico Angelo Bux, alla sua abitazione trasformata in base di spacchettamento e confezionamento delle dosi e al suo box che invece serviva come deposito per la sostanza ancora da tagliare.

Poco dopo il suo arresto era toccato a un altro lavoratore, Carmine Urcioli, ufficialmente meccanico di Atm. Come secondo lavoro (si sospetta più redditizio) faceva da custode per armi e droga per conto dei Ciannella. Nella sua cantina i poliziotti trovarono oltre 4 chili di cocaina, una pistola calibro 9x21 e varie munizioni da arma corta e arma lunga.

La droga non usciva da Cesano Boscone, l'organizzazione messa a punto dai due fratelli riusciva a rifornire tutta la richiesta della piazza ma sembra volesse allargare il proprio giro.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA