Salvatore Garzillo

L'ha conosciuta in montagna, durante una vacanza a Cortina. Prima i sorrisi, poi le conversazioni e in breve il corteggiamento sempre più esplicito, finché l'ha conquistata. Trent'anni lui, quasi 90 lei. Dopo un anno e mezzo da incubo e centinaia di migliaia di euro spariti, i famigliari della pensionata sono riusciti a dimostrare che quel giovane non era spinto dall'amore ma dal patrimonio, che ha dilapidato come una sanguisuga assieme ai complici. Sono 5 le persone indagate dalla polizia per circonvenzione di incapace e riciclaggio, quest'ultimo contestato per il tentativo di vendere sotto banco i gioielli sottratti alla vittima. Gli investigatori hanno inoltre recuperato e riconsegnato 328mila euro, una parte del tesoretto intascato dal 30enne.

Dopo il primo approccio a Cortina i due hanno iniziato a frequentarsi anche a Milano, l'uomo si è dimostrato molto affettuoso e pieno di attenzioni, riuscendo così a conquistare la fiducia della donna, che in cambio gli ha regalato Rolex, gioielli di Bulgari e Cartier, abiti Dior e dispositivi tecnologici di ultimissima generazione. La procura quantifica in oltre 150mila euro questo primo pacchetto regalo. Le indagini condotte dall'unità Radiomobile - Squadra Interventi Speciali, coordinate dal pm Marina Petruzzella, hanno dimostrato che il 30enne è è riuscito perfino a farsi donare 120mila euro con un regolare atto firmato dinanzi a una notaia.

I prelievi col bancomat della vittima erano quotidiani. I contanti finivano tra ristoranti di classe, serate in discoteca, locali di lap dance, shopping e alberghi di lusso. Tutto possibilmente in compagnia di amici. Uno, in particolare, non solo era un ospite fisso ma sembra fosse a conoscenza dell'origine dell'improvvisa ricchezza del suo coetaneo, e proprio per questo è stato denunciato per lo stesso reato in concorso.

Nel registro degli indagati compaiono anche i genitori del 30enne - 66 anni il padre, 64 la madre - sorpresi nel tentativo di vendere i preziosi dell'anziana attraverso la propria gioielleria.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 05:01

