L'eroina non è un mostro chiuso nel recinto del boschetto di Rogoredo o del parco delle Groane. Lo dimostra l'ultima operazione dei carabinieri, che ha portato all'arresto di una coppia di tunisini che rifornivano i pusher del centro.

Li incontravano in alcuni locali di narghilè a Porta Venezia e in un paio di bar lungo corso Buenos Aires. Dopo aver fatto assaggiare il prodotto trovavano un altro posto per la consegna del panetto di droga. I due, entrambi 33enni e incensurati, convivevano in un appartamento a Osio Sotto (in provincia di Bergamo) dove gli investigatori della compagnia di Porta Monforte hanno trovato 52mila euro in una borsa da donna. Seguendo i loro movimenti sono arrivati a un magazzino a Pozzo d'Adda: all'interno di una Twingo con targa tedesca era stato ricavato un vano nascosto dove erano custoditi otto chili e 700 grammi di eroina purissima.

L'indagine è partita da un'altra vicenda relativa a una donna nordafricana che maltrattava le due figlie di 12 e 22 anni nella zona sud di Milano. Analizzando i rapporti della ragazza maggiore, costretta dalla madre a prostituirsi e a consegnarle i soldi da usare per le slot machine, i militari diretti dal comandante Silvio Maria Ponzio hanno individuato un marocchino che comprava dai due rivenditori tunisini. La donna è in Italia da circa tre anni, per un po' ha lavorato nella zona di Osio; il compagno è arrivato un anno fa e viaggiava di frequente verso il nord Europa. La loro eroina arrivava molto probabilmente dal Medio Oriente. Nonostante gli oltre dieci chilometri di distanza dalla casa, quasi ogni giorno andavano a prendere pacchetti di droga al magazzino. I loro clienti erano pusher di medio livello che a loro volta avrebbero tagliato la sostanza per rivenderla a cavallini più piccoli. È la prima volta che viene scoperto una partita di eroina così grossa destinata a una zona tanto centrale della città.

