Salvatore Garzillo

L'alcol potrebbe essere stato il detonatore finale ma la causa scatenante sarebbe una rivalità in amore.

Almeno ne sono convinti i carabinieri che cercano il giovane di vent'anni che sabato sera ha accoltellato un 21enne durante la Festa della Birra, appuntamento che da anni si svolge all'interno della Cascina Coriasco di Lacchiarella.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tra i due non correva buon sangue da tempo, sembra che le tensioni riguardassero motivi sentimentali che però non sono stati ancora definiti. Nel corso della serata i due si erano già incrociati ma erano rimasti agli sguardi minacciosi e alle offese, trattenuti dagli amici. Attorno alla mezzanotte, forse complice le birra, la situazione è precipitata. Si sono affrontati a mani nude, poi è spuntata una lama e ad avere la peggio è stato il 21enne, colpito da un unico fendente all'addome che ha costretto i paramedici del 118 a trasportarlo d'urgenza alla clinica Humanitas di Rozzano. È stato operato subito dopo, le sue condizioni sono serie ma i medici dicono che non è in pericolo di vita. Tra qualche giorno potrebbe anche lasciare l'ospedale. L'aggressore sarebbe un pregiudicato 20enne originario di Noviglio che al momento è sparito dalla circolazione. I carabinieri non sono ancora riusciti a rintracciarlo ma sono convinti di riuscire a catturarlo a breve. L'accusa è di lesioni aggravate, il pm non ha ritenuto valida l'ipotesi del tentato omicidio.

Intanto l'evento, che prevedeva un'altra giornata ieri, è stato sospeso e il sindaco in persona ha comunicato con l'account del Comune che i «motivi esulano dall'organizzazione». Dopo l'aggressione non c'erano i presupposti per continuare con lo spirito della festa. Il primo cittadino, Antonella Violi, ha voluto comunque ringraziare l'Associazione Giovani e Dintorni che «come ogni anno, da 23 anni, organizza in modo impeccabile l'evento non tralasciando alcun aspetto legato alla sicurezza».

Lunedì 10 Giugno 2019, 05:01

