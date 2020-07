Salvatore Garzillo

L'aggressione è stata così rapida che i due testimoni a bordo del bus non si sono accorti di niente. Hanno capito che il loro amico era stato accoltellato solo quando ha urlato ma a quel punto i suoi assalitori stavano già scappando. Non è stato ancora individuato un movente, ma gli investigatori della squadra mobile sospettano che ci sia un regolamento di conti tra gang sudamericane dietro il ferimento del 23enne salvadoregno avvenuto domenica sera in via Bassini. Jirmi Adonaj Ramirez Salguero ha precedenti ed avrebbe legami con la costola milanese di una pandilla di El Salvador. L'ipotesi è che a colpirlo siano stati i membri di un gruppo rivale.

La Mobile, diretta da Marco Calì, parte dagli elementi sicuri. Poco prima delle 21,30 Ramirez Salguero è salito sul bus della linea 93 in via Bassini, era in compagnia di due conoscenti. Hanno parlato di calcio, poche battute sul Milan, finché alla fermata successiva è entrato il gruppo di 7-8 persone. Senza esitazione hanno circondato il 23enne lasciando a uno di loro lo spazio per sferrare diverse coltellate. Il ragazzo non è stato in grado di difendersi, è stato centrato all'addome, al torace e alla schiena. È riuscito solo a urlare «Mi hanno accoltellato» prima di accasciarsi. I passeggeri hanno riferito agli agenti di essere intervenuti quando gli aggressori erano ormai di schiena. Nonostante le tante ferite il giovane non ha perso conoscenza, il 118 lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale San Raffaele dove i medici hanno rassicurato sulle sue condizioni. Non è mai stato in pericolo di vita e tra qualche giorno potrebbe addirittura essere dimesso.

Ai soccorritori Ramirez Salguero ha detto di non sapere chi fossero ma gli investigatori sospettano che sappia molte più cose. Molto utili saranno le immagini delle telecamere installate sul mezzo Atm, funzionanti e ben puntate sull'azione. Non ci sarebbero dubbi sul fatto che, almeno esteticamente, il gruppo era composto da sudamericani o comunque latini. Nelle prossime ore potrebbero esserci già delle identificazioni.

Intanto si indaga sulla vita del ferito, su amicizie, connessioni, precedenti e legami tra pandillas. Difficile individuare un movente, le storie di gang ci hanno insegnato che a volte basta guardare troppo insistentemente la ragazza sbagliata per finire nel mirino. Di certo non si tratta di un episodio casuale, chi ha colpito ha seguito l'obiettivo e scelto il momento migliore per agire. Forse contavano sul fatto che le telecamere fossero disattivate e invece stavolta gli è andata male.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA