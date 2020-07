Salvatore Garzillo

Inguaiato dai rifiuti tre volte nel giro di due anni. Maurizio Assanelli, titolare di una ditta di autotrasporti, è stato arrestato (ai domiciliari) ieri per la terza volta nell'ambito di un traffico internazionale di rifiuti, con triangolazioni illecite tra Italia, Ungheria e Croazia. Con lui arrestate altre 13 persone (tra domiciliari e cella), in tutto 28 indagati. Le accuse comprendono associazione per delinquere, traffico di rifiuti, frode fiscale e riciclaggio.

Gli investigatori della Finanza di Legnano hanno accertato che circa 74mila tonnellate di rifiuti, per lo più materiale ferroso, erano state «falsamente documentate», consentendo di produrre fatture false per oltre 56 milioni di euro. Sono 42 le società del settore interessate dalle indagini e agli indagati a cui sono stati sequestrati 15 milioni di euro. Tra gli imprenditori finiti in manette c'era appunto anche lui, Assanelli, che solo due giorni fa era tornato libero dai domiciliari. In passato era stato coinvolto nell'inchiesta su un traffico di rifiuti nata a seguito del maxi rogo di via Chisserini dell'ottobre 2018 e poi in un'indagine simile scaturita dall'incendio di capannoni a Corteolona (Pavia) dello stesso anno. Per il rogo di via Chisserini, Assanelli diceva riferendosi al business rifiuti: «La m... è diventata miniera (...) è diventata oro». Secondo le indagini, i camion che avrebbero dovuto scaricare i rifiuti in realtà erano vuoti, mentre il materiale realmente trattato seguiva un percorso parallelo non tracciato, con compravendite in nero.

Il punto di partenza dell'inchiesta coordinata dal Bruna Albertini è stata una «verifica fiscale nei confronti di una società operante nel commercio di rottami ferrosi», che risulta essere «evasore totale dal 2011».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Luglio 2020, 05:01

