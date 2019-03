Salvatore Garzillo

Incensurata, quasi in età da pensione. Eppure Annamaria Ciavarella, a 65 anni, gestiva una fiorente attività di spaccio in via Bengasi, una traversa di via Padova. Gli investigatori della Mobile l'hanno arrestata dopo aver seguito un cliente che si era presentato da lei per comprare cocaina. In casa, oltre a 50 grammi di polvere bianca, nascondeva 71mila euro in contanti, un tesoretto che arriva proprio dalla vendita al dettaglio.

Mercoledì sera i poliziotti hanno notato un ragazzo che si aggirava in modo sospetto nella zona di piazzale Loreto e lo hanno pedinato. Il giovane si è fermato in via Bengasi, ha citofonato ed è salito, ma è tornato subito giù con una pallina di coca in tasta. A quel punto anche gli agenti hanno fatto visita all'inquilina.

La Ciavarella non ha precedenti ma è sorella di Massimo, un pregiudicato di 46 anni che lo scorso 8 febbraio è stato catturato dalla polizia con 2 chili e mezzo di cocaina pura al 90 per cento (destinata allo spaccio in zona via Padova), il cui valore è stato stimato in 600mila euro. Nel suo appartamento gli trovarono anche sei assegni e contanti per un totale di oltre 28mila euro. Una settimana fa la divisione anticrimine della questura gli ha sequestrato beni per un milione di euro.

La sua carriera criminale inizia nel 1993 con una cattura per spaccio, da quel momento ha collezionato 7 arresti, 12 condanne e 2 sorveglianze speciali. Dopo l'ultimo arresto, e la scoperta dei 28mila euro, è partita anche l'indagine patrimoniale. Ufficialmente non aveva redditi, eppure sul conto del figlio 21enne c'erano 200mila euro. Sua moglie, pur essendo disoccupata, aveva una casa in via Gassman a Milano, un appartamento in viale Romagna a Cinisello Balsamo e una casa a Campomarino, in provincia di Campobasso, cointestata al figlio.

