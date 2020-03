Salvatore Garzillo

In passato la madre aveva litigato con il figlio per i seri problemi di alcol del giovane e i vicini sospettano che la donna avesse già sopportato in silenzio altri episodi violenti. La convivenza forzata di questi giorni per il virus non ha aiutato. Nella notte fra domenica e lunedì c'è stato l'ultimo capitolo di una storia di maltrattamenti. La donna, 66 anni, è stata ferita con 5 coltellate sferrate dal figlio 33enne ubriaco, poi arrestato dai carabinieri per tentato omicidio.

Siamo ad Abbiategrasso, la mezzanotte è passata da pochi minuti. Dall'appartamento di via Sciesa provengono urla disperate. I vicini chiamano i militari che al loro arrivo trovano la 66enne riversa a terra, in gravi condizioni. C'è sangue dappertutto. Il figlio l'ha colpita al torace, le ha reciso i tendini di una mano e mentre fuggiva l'ha raggiunta alle spalle e alla nuca. Il fendente più grave è affondato nel petto e ha raggiunto i polmoni. La donna è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda, in questi giorni già in forte sofferenza per l'emergenza Covid-19.

Il figlio ha una lunga storia di dipendenza dall'alcol, come testimoniato anche da diverse denunce per ubriachezza molesta. Mentre il personale del 118 soccorreva la madre, i carabinieri del Nucleo Radiomobile lo hanno bloccato non senza difficoltà, e lui pronunciava parole senza senso e spaccava mobili e oggetti. Ha anche tentato di scagliarsi contro i militari e di ferirli. Motivo per cui è stato arrestato, oltre che per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia anche per resistenza a pubblico ufficiale ed è in carcere a Pavia.

Sua madre, dal letto dell'ospedale, ha continuato a minimizzare l'aggressione sperando di evitargli il carcere. Stavolta non ha potuto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 05:01

