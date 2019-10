Salvatore Garzillo

In gergo si chiamano muli, sono i corrieri più disperati, quelli disposti a fare viaggi intercontinentali in aereo con decine di ovuli di droga nella pancia in cambio anche solo di 2mila euro.

Pare abbia guadagnato anche meno il nigeriano di 28 anni che sabato sera è stato scoperto dai carabinieri con un carico di quasi 700 grammi tra cocaina ed eroina: trasportava tutto nello stomaco. I militari della compagnia Duomo lo hanno fermato attorno alle 21 davanti alla stazione Centrale, dal suo modo di fare hanno capito che nascondeva qualcosa. Non avendo trovato nulla addosso, i militari hanno sospettato che il nascondiglio fosse proprio la pancia. Con piccoli precedenti e senza fissa dimora, il nigeriano è stato accompagnato alla clinica Città Studi per un accertamento clinico che ha rivelato la presenza di ovuli. Ben 58 involucri di plastica termosaldati, capaci di resistere ore prima di deteriorarsi a causa degli acidi. Una volta espulsi, i carabinieri hanno potuto analizzare il contenuto: 360 grammi di eroina erano in 31 ovuli segnati con la sigla CK, altri 200 grammi della stessa sostanza erano su 17 ovuli firmati ST, 120 grammi di cocaina erano distribuiti in 10 ovetti con la sigla US: sono indicazioni per smistare la merce. In genere il carico è comprato da un gruppo di acquirenti, una sorta di colletta che serve per abbattere il prezzo del fornitore. A quel punto sugli ovuli viene segnata una sigla per indicare il suo reale proprietario.

Al nigeriano è andata bene. Solo un giorno prima un tunisino di 46 anni è morto dopo aver ingerito una pallina di cocaina per nasconderla alla polizia. Ha sottovalutato la potenza degli acidi della digestione, che hanno sfaldato la pellicola che avvolgeva la dose uccidendolo dopo minuti di terribile agonia. L'uomo era stato trasportato in questura per un controllo, poco dopo ha iniziato a manifestare fortissimi dolori addominali all'interno della sala dei fermati e in mezz'ora è morto all'ospedale Fatebenefratelli.

Martedì 15 Ottobre 2019, 05:01

