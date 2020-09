Salvatore Garzillo

Il suo nome da convertita è Aisha, lo stesso scelto da Silvia Romano, ma le similitudini finiscono qui.

Alice Brignoli, nata a Bulciago (Lecco) 43 anni fa, è stata soprannominata mamma Isis perché nel febbraio 2015 era partita per la Siria con il compagno e i 3 bambini per abbracciare la causa del Califfato. In questi anni, vestiti con piccole tute mimetiche, ha educato i piccoli al mito del jihad e dell'odio per l'Occidente. I tre figli, che all'epoca avevano 2, 4 e 6 anni, (la coppia ha avuto un quarto bambino in Siria) sono tornati in Italia grazie a un'operazione dei carabinieri del Ros e della Procura di Milano. Sembra Alice fosse molto contenta di rientrare, anche se consapevole di finire in carcere con l'accusa di associazione a delinquere con finalità di terrorismo. Incontenibile, invece, la gioia dei bambini, affidati a una comunità e che potranno vedere la madre se farà richiesta. «Hanno capito che gli abbiamo fatto un grande regalo, hanno la fortuna di uscire da un campo che è una realtà durissima - ha raccontato il capo del pool antiterrorismo della procura Alberto Nobili - e capito che per loro riprende una vita civile. Ora, i bambini saranno accuditi da una comunità individuata grazie all'interessamento del Comune, il tempo necessario perché riprendano una vita all'occidentale».

La Brignoli era partita assieme al convivente Mohamed Koraichi, 36enne italiano di origini marocchine, che una volta in Siria ha iniziato a partecipare alle attività dell'Isis e poi ha arruolato Abderrahim Moutaharrik, il campione di kickboxing arrestato a Valmadrera il 26 aprile 2016, condannato per terrorismo e attualmente in carcere. Koraichi non ha mai lasciato la Siria, è morto poche settimane fa per una malattia all'intestino.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA