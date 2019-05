Salvatore Garzillo

Il senso dell'operazione è nel suo nome: Sciattaba e Nagiah, rispettivamente la spazzata e la vittoria, parole arabe scelte dagli investigatori della squadra mobile per descrivere lo sradicamento delle tre cellule di trafficanti. Diversi gruppi composti solo da marocchini che collaboravano con regole di una qualunque azienda. Martedì gli agenti hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare - firmata dal gip Anna Calabi su richiesta del pm Luigi Luzi - nei confronti di 17 persone con l'accusa di traffico internazionale di droga.

A capo del nucleo principale c'era il 61enne Abdelhark El Khayatty, un insospettabile impiegato come receptionist in un celebre ostello del centro di Milano. Altra figura di spicco è il fratello, che secondo quanto emerso gestiva gli affari dall'Olanda. L'indagine è partita nel 2016 seguendo Carciofino, soprannome del 41enne Rachid El Bouazzoui, che il 14 aprile di quell'anno venne sorpreso a trasportare in auto 128 chili di hashish arrivati a Dalmine (Bergamo) dopo essere partiti dal Marocco e aver attraversato Spagna e Francia. Riuscì a sfuggire all'inseguimento scappando a piedi nella metropolitana di Famagosta e abbandonando la vettura con la droga a bordo. Venne catturato nel luglio di quell'anno in via Parenzo con 72 chili di hashish e 1,2 chili di cocaina. Il secondo gruppo di trafficanti trattava principalmente cocaina e il capo era in Olanda, dove ci sono alcuni dei maggiori porti di snodo dei carichi provenienti dal Sudamerica. A Rotterdam gli investigatori hanno trovato un'officina dove venivano modificate le auto per il trasporto della droga all'interno di scomparti segreti. Lì, infatti, era stata truccata la vettura guidata dal 51enne Alì Bakkali, preso il 26 febbraio 2017 a Vipiteno con 4,6 chili di coca nel passaruota e destinata alle piazze di Milano. Il terzo gruppo, attivo nella zona est, è emerso dalle intercettazioni e il 15 ottobre 2016 sono stati sequestrati 31 chili di hashish a Rodano.

Giovedì 16 Maggio 2019, 05:01

