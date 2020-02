Salvatore Garzillo

«Il ragazzo non ha più la febbre e ora si sta riprendendo, ma è comunque in osservazione e resterà ricoverato all'ospedale di Lecco. I genitori non sono risultati positivi al tampone, dunque è un caso isolato al ragazzo». A parlare è il preside della scuola di Codogno (Lodi) dove ieri mattina un 17enne è stato trovato positivo al Coronavirus.

«Non abbiamo idea di come possa aver contratto il virus - continua il direttore scolastico, di cui non riportiamo il nome per evitare di rendere riconoscibile il ragazzo - l'istituto è a cento metri dall'ospedale del paese ma escludiamo che possa essere andato al pronto soccorso o che abbia incontrato qualcuno ricoverato lì». Un'altra ipotesi la suggerisce Riccardo, uno dei compagni di scuola: «Forse è stato infettato in treno mentre tornava a casa, lui abita in Valtellina, è un pendolare. Al momento non abbiamo informazioni precise, dalla scuola hanno diffuso una circolare che invita a restare a casa e a lavarsi le mani con cura».

Tra gli amici del 17enne c'è chi ostenta un certo ottimismo, quasi noncuranza, ma sono in tanti ad ammettere di aver paura. «Sono preoccupato per le persone a me care e temo che la questione non si risolva a breve - spiega Matteo - non so di chi fidarmi sinceramente, ci sono state parecchie fake news in questi giorni». Eppure la vita deve continuare, come racconta ancora Riccardo: «L'altro ieri abbiamo fatto una festa di compleanno in una trattoria vicino Cremona, eravamo in pochi perché si era giù diffusa la notizia del virus nella zona. Abbiamo deciso di andare lo stesso però avevamo tutti la bandana sulla bocca. Sì, lo so che sembra assurda come scena ma l'unico momento in cui il festeggiato ha tolto la bandana è stato quando ha soffiato sulle candeline».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Febbraio 2020, 05:01

