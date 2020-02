Salvatore Garzillo

Il piccolo esercito di abusivi era schierato tutti i giorni davanti agli arrivi dell'aeroporto di Malpensa. Per almeno un anno - ovvero la durata dell'indagine della guardia di finanza - autisti abusivi hanno accompagnato ignari turisti mentendo sulla loro licenza e sulla reale tariffa di percorrenza: invece dei 95 euro come previsto dal regolamento regionale, era 105 euro. Una truffa a tutti gli effetti.

Durante la lunga indagine i militari hanno individuato 50 tassisti irregolari, 9 dei quali completamente abusivi (5 italiani, 2 pakistani, un indiano ed un bengalese). In totale sono stati controllati più di 3500 vetture e sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 70mila euro, tutte relative a violazioni al codice della strada. Il lavoro delle fiamme gialle non si è limitato a questo, sono state anche ritirate 47 carte di circolazione, con tanto di fermo amministrativo dei mezzi da 2 a 8 mesi. Tra i multati ci sono due conducenti che negli anni passati erano già stati sorpresi e colpiti da pesanti sanzioni. Stavolta, per evitarle, hanno tentato di aggirare i controlli usando auto a noleggio e usando quelle di conoscenti.

«L'abusivismo dei taxi è una problematica di grande attualità. Come Regione, infatti, entro la fine dell'anno metteremo in campo una campagna mediatica contro questo fenomeno. Bisogna smascherare i tassisti irregolari che offrono il loro servizio a costi alterati - ha commentato l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato - è mia intenzione incontrare al più presto i vertici della Sea e organizzare assieme campagne pubblicitarie contro i taxi abusivi. Nel frattempo la Sea potrebbe riproporre quanto fatto dalla Società aeroporti di Roma all'interno dell'area arrivi a Fiumicino, posizionando a Malpensa, Linate e Orio al Serio un percorso di segnaletica orizzontale e verticale anti-taxi abusivo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Febbraio 2020, 05:01

