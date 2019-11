Salvatore Garzillo

Il nuovo affare della camorra sono le truffe agli anziani. Un business sottovalutato che invece riempie le casse del clan Contini di Napoli e delle batterie di truffatori a esso correlato con centinaia di migliaia di euro. In alcuni casi, guadagnati in un solo giorno.

Domenica notte i carabinieri della squadra antitruffe del Nucleo investigativo di Milano hanno eseguito un'ordinanza per associazione a delinquere nei confronti di 5 persone, il gruppo milanese in stretta connessione con i complici napoletani arrestati dieci giorni fa a Napoli con l'indagine Condor. Un colpo durissimo all'organizzazione, con 51 arresti e altri 30 indagati, tutti coinvolti in un giro di truffe in tutta Italia che avevano come base telefonica il quartiere Vasto del capoluogo partenopeo, da sempre feudo del potente clan Contini.

La nuova puntata si chiama Condor 2, il capo è ritenuto il 47enne Ciro Diana (già in carcere per un'altra vicenda): è il reclutatore dei telefonisti e degli operativi. I primi sono quelli che al telefono chiamano le anziane vittime raggirandole col racconto dell'incidente capitato a un famigliare, i secondi quelli che materialmente si presentano per ritirare soldi e oro che sarebbe servito per pagare la presunta cauzione.

Ciro è padre del 23enne Michele Diana, già condannato in primo grado a 7 anni e arrestato la scorsa notte mentre lavorava in un'azienda di logistica di Tavazzano (Milano). Nell'ordinanza firmata dal gip Alessandra Cecchelli su richiesta dei pm Giancarla Serafini e Lucia Minutella, si legge che il giovane Diana è l'uomo d'oro che in un solo giorno ha portato a casa quasi 200mila euro di bottino.

Il giorno speciale è il 24 novembre 2016. La mattina un complice telefonista aggancia una donna di 82 anni in zona Corvetto, nel pomeriggio un'altra di 87. Con il trucco del finto incidente e della cauzione riescono a portargli via rispettivamente 50mila euro in contanti e quasi due chili di oro. In entrambi i casi, a ritirare il tesoretto, è il giovane Diana.

