Il laboratorio per lavorare l'eroina era in un box a Quarto Oggiaro, nel piccolo spazio c'era materiale per tagliare la sostanza e tutti gli attrezzi del mestiere: 6 frullatori, una bilancia, carta per il confezionamento, 14 chili di sostanza da taglio di varia natura, molte bottiglie di solventi chimici e 11 fusti in metallo contenenti ciascuno 25 chili di paracetamolo e caffeina. Sì, l'eroina è tagliata anche con medicinali, sistema affinato negli anni dai pusher per una semplice ragione di business: protegge la salute dei clienti evitando fastidiose overdose, che creano allarme sociale e attirano l'attenzione della polizia.

Gli agenti della sezione antidroga della Squadra mobile stavano seguendo da un po' questa pista, soffermandosi su alcuni punti di Quarto Oggiaro e Segrate. Proprio qui, in via Cellini, martedì hanno notato che una Bmw si avvicinava a una Ford Fusion parcheggiata che monitoravano da tempo. Sulla Bmw c'erano due persone a bordo (si scoprirà poi 2 marocchini di 30 e 51 anni), il passeggero, con gesti veloci, è sceso per prendere un borsone dall'altro veicolo. I poliziotti sono intervenuti bloccando l'uomo ma il complice alla guida ha tentato la fuga dando inizio a un inseguimento durato diversi chilometri e conclusosi quando il fuggiasco si è schiantato contro una transenna. A quel punto ha provato l'ultima mossa scappando a piedi ma è stato bloccato poco dopo.

Nel borsone c'erano 16 confezioni contenenti 8 chili di eroina mentre in uno spazio ricavato sotto il sedile del passeggero avevano nascosto 1.150 euro, alcuni grammi di sostanza da taglio e uno spray al peperoncino.

Il passo successivo è stato la perquisizione di tutti gli indirizzi riconducibili ai 2 marocchini, una caccia al tesoro fino al posto giusto, il box di Quarto Oggiaro trasformato in laboratorio. I due arrestati, entrambi con regolare permesso di soggiorno, avevano allestito la stanza con le accortezze di chimici professionisti.

