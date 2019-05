Salvatore Garzillo

Il campo rom di via Monte Bisbino è una società in miniatura. Nella parte iniziale ci sono le ville a due piani con il colonnato e i pavimenti di marmo, alcune sembrano cottage di montagna con il patio e il dondolo. Sulla ghiaia sono parcheggiate Mercedes, Audi, Bmw, auto che non stonerebbero nel Quadrilatero della moda. Qui vivono i rom che ce l'hanno fatta, la upper class dei nomadi, interi nuclei famigliari ben noti alle forze dell'ordine, cognomi a cui seguono lunghi elenchi di precedenti ma comunque vincenti sul sistema.

Chiediamo cosa pensano di Salvini, la risposta è sorprendente. «Io sono a favore di Salvini - dice senza esitazione un uomo di 30 anni, che ordina di preparare il caffè per i carabinieri che intanto stanno controllando i documenti della sua famiglia durante il blitz scattato per individuare i due componenti mancanti della banda di ladri acrobati degli appartamenti di Milano - fa cose buone, ma non deve esagerare con la questione della legittima difesa. In ogni caso non mi può sgomberare, io non sono abusivo. Vuole questa terra? Mi paga e io me ne vado». In effetti le case sono costruite abusivamente, ma il terreno è di loro proprietà.

Dopo l'ultima villa, dietro la prima curva, si apre la zona della borghesia del campo, che vive in case a un piano e col tetto spiovente, i cui interni sono arredati senza la stessa cura e con mezzi decisamente più modesti. Altrettanto umili sono le vetture parcheggiate davanti, per lo più utilitarie, alcune anche datate. Le case sono tutte sul lato destro, in fondo al viale lungo meno di 100 metri c'è un muro di cemento. Bisogna avvicinarsi molto per accorgersi che da lì parte una stradina avvolta nella vegetazione e per metà ricolma di spazzatura di ogni genere: dal divano alle bombole di gas, passando per pannolini, pezzi di amianto e tutto ciò che si trova in una discarica. Da un lato i rifiuti, dall'altro il muro che divide l'autostrada A8. Lì, totalmente nascosta a Bollate e a Milano, inizia la periferia del campo, dove non vivono i proletari ma la versione lombarda dei paria indiani, gli intoccabili. Un lungo corridoio largo meno di due metri col pavimento in terra battuta, tappeti consumati, grate recuperate in giro. Dietro il muro di cemento si sentono le auto sfrecciare, sul lato opposto c'è una fila di baracche di fortuna tenute insieme da schiuma di poliuretano espanso, cavi, chiodi arrugginiti, lamiere di ogni tipo. Le stanze, dove alcuni vivono anche da 5 anni, sono piene di topi che d'inverno cercano rifugio al caldo e d'estate del cibo lasciato in giro. Dopo di loro non c'è più nulla, la strada si interrompe. Sono gli ultimi.

