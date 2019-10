Salvatore Garzillo

Il 5 gennaio 2019 avrebbe festeggiato 26 anni di nozze. Lei e il marito si erano sposati nel 1993 e avevano tre figlie, due maggiorenni.

Invece Viviane quell'anniversario non lo ha mai celebrato. È morta il 1° gennaio, stroncata da un'overdose di cocaina, dopo avere incontrato il suo amante. Brasiliana, 43enne, una storia di tossicodipendenza da cui aveva provato a uscire, era stata trovata senza vita sulle scale di un palazzo Aler in via Ginestre, a Rozzano. Lì viveva il suo amante, il 34enne Francesco Scilimati, ieri arrestato dai carabinieri per morte in conseguenza di altro reato, spaccio e abbandono di persona. Scilimati, precedenti per droga, stava scontando i domiciliari dove continuava a ricevere amici e clienti. La relazione con Viviane andava avanti da due anni. La donna, dopo avere festeggiato il capodanno con la famiglia, passata mezzanotte era uscita con un'amica per continuare la serata. Salutata anche lei, era andata a casa di Scilimati, dove c'era una festa e dove aveva consumato la coca. Secondo quanto riferito dai carabinieri di Corsico, diretti da Pasquale Puca, altre persone transitate nell'appartamento quella sera si erano accorte delle condizioni precarie di Viviane. La notifica del provvedimento è avvenuta in carcere, dove il 34enne è da aprile dopo essere stato sorpreso con 75 grammi di cocaina durante una perquisizione. È stata la testardaggine dell'amica a portare al suo arresto. La donna infatti ha indagato per conto proprio tra amici e conoscenti ed è arrivata a un cantante che comprava droga da Scilimati. Questi le ha confessato di aver saputo che Viviane era morta in casa del pusher. La donna ha riferito tutto al vedovo, che ha avvertito i carabinieri. Le successive intercettazioni hanno incastrato Scilimati. Lui avrebbe preferito trascinare Viviane sulle scale invece di chiamare un'ambulanza, temendo lo rimandassero in carcere.

Venerdì 25 Ottobre 2019

