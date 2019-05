Salvatore Garzillo

I tradimenti vanno in prescrizione? E dopo quanto tempo una bugia diventa semplice ricordo? Domande senza risposta sollevate da questa storia, che inizia tre giorni fa quando un uomo di 73 anni decide di sistemare i cassetti di casa, anche quelli dimenticati in cui in genere non guarda mai. E invece stavolta, tra quelle carte ingiallite ma ben conservate, trova un blocco di lettere di cui non aveva notizia.

L'anziano non capisce subito di ch cosa si tratti, ma vede che la data risale a trenta anni fa e riconosce la grafia della moglie, la donna che gli è ancora accanto dopo una vita intera. Dopo averne lette un paio si accorge che non era dirette a lui e, soprattutto, che nel mucchio ci sono anche le risposte del destinatario, un corteggiatore della compagna. L'anziano, già sofferente per alcuni problemi neurologici, non resiste allo choc di questo tradimento lontanissimo eppure bruciante come fosse vivo. Urla, si dispera e tenta di uccidersi lanciandosi dalla finestra dell'appartamento in zona Lampugnano. La moglie, la stessa autrice di quelle lettere, riesce in qualche modo a fermarlo e a convincerlo a desistere dai uoi intenti.

La notte è difficile ma trascorre senza altri allarmi. Mercoledì mattina l'uomo si alza presto, alle 10 esce di casa annunciando che la farà finita, non prima però di essere passato a salutare il figlio. La moglie prova per ore a contattarlo al cellulare e solo alle 15 decide di chiamare il centralino della questura per chiedere aiuto. I poliziotti provano a rintracciarlo attraverso l'app Trova il mio iPhone ma è inutile: il pensionato l'ha disattivata per evitare di essere rintracciato. Gli agenti attivano un altro sistema di individuazione e, anche grazie alla collaborazione del figlio che si fa dire dal padre che intenzioni abbia, riescono a scoprire la sua posizione. Lo trovano alle 16,15 in via Lombardini, sui Navigli, e arrivano giusto in tempo: il 73enne è infatti seduto in auto, sul sedile accanto è poggiata la corda con cui si sarebbe impiccato. Alla vista degli agenti, dopo un primo momento di confusione, è scoppiato in lacrime.

