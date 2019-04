Salvatore Garzillo

I soldi, certo, ma soprattutto l'adrenalina. Era questo il motore della banda di bancomattari specialisti nel far saltare i bancomat con la tecnica della marmotta: un parallelepipedo in ferro riempito di polvere pirica (somiglia a una spada) che si infila nelle fessure degli sportelli e si aziona a distanza con un tubo collegato a una batteria di un'auto o di un trapano.

«Un operaio di 26 anni, un barista di 41, un investigatore privato di 48, un disoccupato di 49, un titolare di ferramenta di 51. Tutti con precedenti. Prima di essere banda sono amici, si divertivano a fare questi colpi» raccontano i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, diretti da Cataldo Pantaleo, che sabato scorso li hanno arrestati dopo due furti a Luisago (Como) e Solaro (Milano). Bottino da 91.650 euro. «Li controllavamo da diversi giorni. Vengono da Bologna, lì c'è una grande tradizione di bancomattari».

I carabinieri hanno scoperto che da mercoledì avevano affittato una casa a Pieve Emanuele, da dove avrebbero ultimato il piano. Sabato sono usciti con una Golf e in due ore avevano finito. I militari li hanno bloccati appena entrati nel box in via Meli, a Milano. Realizzavano anche l'esplosivo, una miscela di alluminio, polvere pirica e nitrato di ammonio (un comune fertilizzante). Nell'auto è stato trovato un pizzino su cui erano riportati tre indirizzi di banche da colpire: ne hanno mancata solo una. Al momento gli vengono contestati solo i due furti, ma gli investigatori sono convinti che ne abbiano commessi molti di più, non solo in Lombardia. Negli ultimi mesi le esplosioni si sono moltiplicate, l'ipotesi è che ci siano almeno altre due bande come la loro, ma questa era nota tra gli investigatori per il tono goliardico e la professionalità: indossavano passamontagna, tuta e calze sopra le scarpe per non lasciare impronte.

