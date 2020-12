Salvatore Garzillo

I soccorsi sono stati inutili, le manovre di rianimazione sono andate avanti durante tutto il viaggio in ambulanza verso la clinica Città Studi. Per Giovanni T., pensionato di 80 anni, non c'era più nulla da fare già pochi minuti dopo l'incidente avvenuto alle 10 di ieri all'angolo tra viale Brianza e via Venini. Una Lancia Y guidata da un 76enne lo ha travolto pochi metri dopo la ripartenza al semaforo, sembra a bassa velocità. Secondo i rilievi della polizia locale avevano entrambi il verde per procedere ma la vettura ha svoltato a destra e il conducente si è trovato il pedone nel cosiddetto angolo cieco, finendo per urtarlo quel tanto da farlo cadere sull'asfalto. L'anziano ha battuto la testa e probabilmente ha avuto un attacco di cuore che gli è stato fatale. L'automobilista si è fermato subito per prestare i soccorsi e chiamare aiuto, arrivati qualche minuto dopo. Agli agenti ha raccontato la sua versione che comunque sarà confrontata con i video delle tante telecamere di sorveglianza installate in quel punto.

Al momento è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale, un atto dovuto in attesa di poter approfondire la dinamica e accertare le sue eventuali responsabilità.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Dicembre 2020, 05:01

