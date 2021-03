Salvatore Garzillo

I Palazzi del quartiere Sant'Eusebio di Cinisello Balsamo non sono solo una piazza di spaccio, è un mondo a parte. E ai Palazzi si incassavano 350mila euro alla settimana, 10mila euro di netto al giorno. L'organizzazione scoperta dalla Squadra mobile fatturava come una grande azienda e non conosceva crisi, neppure col Covid. E che vedeva i pusher in piazza già alle 5 del mattino. A fermare l'attività è stata l'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, che ieri ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare per 12 persone, italiani e albanesi, tutti accusati di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio con l'aggravante di aver utilizzato un canale dall'Olanda per il rifornimento di cocaina.

Gli arresti di ieri sono lo sviluppo di indagini della Dda concluse nel 2016 e nel 2017, quando al centro degli approfondimenti c'era Luca Guerra, a capo dello spaccio nei Palazzi. Gli stessi agenti lo arrestarono il primo aprile 2016 ma dal carcere Guerra ha continuato a dare indicazioni ai suoi, pur cedendo ufficialmente il comando a Giuseppe Sanfilippo, a sua volta arrestato il 5 luglio 2015 per il tentato omicidio dell'albanese Marjan Prendi e ora di nuovo destinatario di provvedimento.

A quel punto la gestione è passata nelle mani delle famiglie Russi e Berlingieri, due cognomi pesanti a Cinisello, capaci di trasformare il quadrato di un quartiere popolare in una macchina da soldi. Ma le piazze di spaccio, per quanto grandi ed efficienti arrivano sempre al capolinea. «Siamo riusciti a scoprire un altro gruppo criminale albanese con a capo Ermal Uruci che forniva droga agli italiani - ha spiegato il capo della Narcotici Domenico Balsamo - Nel corso dell'indagine, il 13 novembre 2016 abbiamo inoltre sequestrato 8,6 chili di cocaina al valico del Monte Bianco».

