Salvatore Garzillo

I mezzi blu della polizia circondano piazza Duca D'Aosta, i cani antidroga annusano frenetici l'aria, gli agenti si sparpagliano davanti alla Stazione Centrale. Alle 13 scatta uno dei controlli straordinari (andato avanti fino alle 19) voluti dal questore Sergio Bracco per ridare dignità e sicurezza a una zona che per troppo tempo è stata la base di un esercito di pusher di origine magrebina che l'avevano trasformata in una delle piazze di spaccio più floride della città. Poi c'è il capitolo rapine e aggressioni, che ha trovato ampio spazio sulle pagine di cronaca e nei comunicati dei politici.

Ma ora la situazione è molto diversa. Grazie alla tenacia degli agenti del commissariato Garibaldi Venezia, piazza Duca d'Aosta sta tornando alla normalità: il numero degli spacciatori è fortemente diminuito, i capannelli di balordi si sono rarefatti. A guidare i poliziotti c'è il vicequestore aggiunto Alessandro Chiesa, l'incubo degli spacciatori, che però non riescono a odiarlo fino in fondo perché riesce a trovare il tono giusto anche mettendogli le manette. La sua squadra, nonostante gli anni di lavoro in quel punto, riesce ancora a sorprendere i pusher. Il questore gli ha fornito uno strumento in più per la loro battaglia quotidiana: due volanti che si occuperanno esclusivamente della piazza, un unicum che rende chiara l'attenzione al problema.

Dall'inizio del 2019, solo su piazza Duca d'Aosta, sono state controllate circa duemila le persone, gli agenti ne hanno arrestate 110, 375 sono state indagate e 1236 sono state accompagnate in questura. Freddi numeri che non riescono a restituire l'immagine della realtà. Per quello basta andare in stazione e rendersi conto da soli. La questione non è risolta e non c'è una ricetta in grado di garantire una perenne sicurezza e una maggiore percezione di sicurezza, ma certamente c'è una luce in fondo al tunnel.

Mercoledì 6 Novembre 2019, 05:01

