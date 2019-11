Salvatore Garzillo

I Bonnie e Clyde dei tassisti sono stati finalmente catturati. Sono almeno tre le rapine contestate dagli investigatori tra il 29 agosto e il primo ottobre, tutte commesse ai danni do tassisti minacciati con un coltello. Bottino da alcune centinaia di euro che puntualmente spendevano in cocaina. Il loro modus operandi prevedeva che la donna, la 47enne Veronica Consuelo Miliani, entrasse nel taxi fingendosi cliente. A quel punto il complice, il 51enne Alfonso Agosto, apriva lo sportello e puntava il coltello alla gola della finta passeggera e del conducente per convincerlo a consegnargli l'incasso.

Il primo episodio è avvenuto in via Arena, dove la coppia è riuscita a portar via 500 euro alla vittima. Analizzando le immagini riprese dalle telecamere della zona, gli investigatori del commissariato di Porta Genova hanno notato che la Milani aveva fatto un cenno con la mano ad Agosto prima di salire sull'auto bianca. E dunque erano complici. Stessa dinamica il 16 ottobre in via Scaldasole (con l'unica differenza che il tassista si era ripreso il portafogli con i 300 euro dentro) e il primo ottobre in piazza Axum. In questa occasione si erano fermati in piazzale Brescia per pagare un pacchetto di sigarette, un caffè e due brioche usando il bancomat sottratto poco prima.

Gli elementi raccolti, tra cui il riconoscimento da parte delle vittime, ha convinto il gip a firmare un'ordinanza di custodia cautelare che è stata eseguita venerdì sera. La donna è stata fermata appena è scesa dal tram 3, lui è stato bloccato nel suo appartamento a Sedriano. Appena cinque minuti prima aveva commesso un furto al supermercato.

La coppia no è nuova a questo genere di reati. Nel curriculum criminale furti e rapine costituiscono l'asse portante. Nel 2016 la Milani era stata arrestata con l'accusa di aver svaligiato 16 banche tra Parma e Piacenza, fino a pochi mesi fa era in libertà vigilata. Il compagno, che stava scontando i domiciliari dopo un furto, era sottoposto all'obbligo di firma.

riproduzione riservata ®

Martedì 5 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA