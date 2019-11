Salvatore Garzillo

Hanno i mattoni rossi ma le palazzine in viale Fulvio Testi tra il civico 304 e 310 sono per tutti le Case Bianche. Un complesso di case popolari diventato un paradigma di degrado della città, un pezzo di quartiere in ostaggio di abusivi e pregiudicati. Ieri mattina un centinaio di uomini in assetto antisommossa si sono presentati per sgomberare una parte degli alloggi e soprattutto per dare un segnale di sicurezza alla parte sana (e consistente) degli abitanti.

All'operazione hanno partecipato addetti dell'Aler in collaborazione con la prefettura, la questura, la polizia locale, i vigili del fuoco, il Comune e la Regione, un apparato che ha lavorato come un corpo unico. Sette abitazioni occupate abusivamente da famiglie italiane e straniere sono state sgomberate, un gruppo con una bambina minore ha accettato l'ospitalità in albergo offerta dal Comune. Non si sono registrate tensioni, grazie alla presenza delle forze dell'ordine i 20 ispettori Aler hanno potuto operare assieme a 10 fabbri, che si sono occupati della piombatura degli appartamenti. Sono stati necessari 10 camion per rimuovere tutti i rifiuti e gli oggetti lasciati dagli occupanti.

«Adesso è urgente che Aler e Regione ripristinino immediatamente la portineria, assegnino gli alloggi vuoti, compresi i 7 appena liberati, e ripuliscano cortili e parcheggi sotterranei dall'immondizia e dall'illegalità e le restituiscano ai cittadini perbene - ha dichiarato la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza - avevo denunciato la situazione già ad aprile, con un sopralluogo nelle cantine e negli spazi comuni e a settembre c'era stato il primo blitz, con la scoperta di armi e droga». L'ex assessore comunale alla Sicurezza si riferisce al blitz in cui erano stati trovati un Kalashnikov, una pistola Beretta e un revolver a tamburo, insieme a circa 200 proiettili nascosti in un box occupato abusivamente. Le armi erano custodite in sacchetti di plastica per evitare che prendessero polvere. Accanto erano stati trovati 22,5 chili di hashish, 1,6 chili di marijuana e 200 grammi di cocaina.

riproduzione riservata ®

Giovedì 14 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA