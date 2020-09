Salvatore Garzillo

Hanno chiamato l'operazione Suerte loca, pazza fortuna, esattamente quello che serviva agli ovulatori per arrivare vivi a destinazione con il carico nella pancia dopo ore di volo. I militari della Guardia di Finanza di Milano hanno arrestato 6 sudamericani per traffico internazionale e detenzione di cocaina.

È il punto finale di una lunga indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia partita nel gennaio 2019 da un piccolo sequestro di 3 chili di cocaina all'aeroporto di Linate. Li stava trasportando nel suo bagaglio uno spagnolo di origini colombiane. Arrivava dal Cile passando da Madrid, è stato tradito da una segnalazione. Da quel sequestro si è messa in moto una macchina investigativa che è riuscita a risalire all'origine di una filiera che raffinava coca in Sudamerica e utilizzava ovulatori per il trasporto. Significa che venivano scelti corrieri che per poche migliaia di euro (a volte anche solo 2mila euro) erano disposti a ingoiare decine di ovuli sigillati contenenti coca e, con la pancia piena di questa bomba a orologeria, erano pronti ad attraversare l'oceano per arrivare al mercato europeo, in particolare quello italiano. Non si contano i casi in cui, in altre occasioni, gli ovulatori sono morti per la fuoriuscita della sostanza.

Gli arrestati sono per boliviani e peruviani ma vivono stabilmente in Italia da anni e sono attivi nelle piazze di spaccio di Milano (via Padova e via Procaccini), Gallarate (Varese) e Meda (Monza e Brianza). Nel corso dell'indagine i finanzieri hanno sequestrato circa 14 chili di cocaina che, all'ingrosso, ha un valore di circa mezzo milione di euro. Quella droga, di ottima qualità stando alle analisi di laboratorio, sarebbe stata però tagliata anche tre volte. E il valore triplica.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Settembre 2020, 05:01

