Salvatore Garzillo

Ha sorpreso alle spalle un militare davanti alla stazione Centrale ferendolo di striscio con due colpi di forbici e mentre lo disarmavano ha urlato Allah akbar, il grido di battaglia dei terroristi che abbiamo tutti imparato a conoscere. L'accusa al momento è di attentato per finalità terroristiche o di eversione, tentato omicidio e violenza a pubblico ufficiale, ma gli investigatori non sono sicuri che ci sia una matrice islamica dietro il gesto del 23enne Mahamad Fathe, yemenita.

È accaduto tutto in pochi secondi. Alle 10,45 il ragazzo ha aggredito Matteo Toia, caporale scelto di 34 anni appartenente al Quinto raggruppamento alpini e in servizio per l'operazione Strade sicure. Stava salendo sulla camionetta quando è stato raggiunto dai due colpi che - miracolosamente - gli hanno solo provocato tagli superficiali. L'azione di Fathe dimostra una totale mancanza di pianificazione: accanto al militare c'erano altri due colleghi e a pochi metri i carabinieri del terzo reggimento Lombardia. Eppure il primo a placcarlo è stato un senegalese di 52 anni con un permesso di soggiorno permanente. In questa fase concitata, mentre i militari lo disarmavano, lo yemenita ha urlato Allah akbar. Non ha aggiunto altro.

La sua storia in Italia inizia nel 2017 dopo un viaggio in barcone dalla Libia. Una volta sbarcato è stato assegnato a un centro di Bergamo dal quale è fuggito prima che fosse concluso l'iter per la richiesta di asilo politico. Ha raggiunto la Germania ma è stato espulso in virtù del trattato di Dublino. Il 12 luglio 2019 lo hanno imbarcato su un volo da Monaco diretto a Malpensa e il 23 agosto si è presentato a Mantova per formalizzare l'istanza di protezione internazionale. In questa occasione ha ottenuto un permesso di soggiorno provvisorio che al momento sarebbe ancora valido. Fathe dormiva nell'ex hotel California a Ostiglia (Mantova) ma è scappato dalla struttura e il 13 settembre è arrivato a Milano, dove ha trovato riparo attorno alla Centrale.

Lì è spuntato di nuovo la notte tra lunedì e martedì, poche ore prima dell'aggressione al militare. Alle 2 i carabinieri del nucleo Radiomobile sono infatti intervenuti in via Sammartini su richiesta del custode del rifugio della Caritas perché Fathe era salito su una pensilina armato di una penna. Urlava frasi sconnesse. Per farlo scendere un militare ha dovuto spruzzargli lo spray al peperoncino. Lo hanno accompagnato in caserma, è stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e rimesso in libertà. Poi, solo il tempo di raggiungere la Centrale e di trovare un paio di forbici.

Mercoledì 18 Settembre 2019, 05:01

