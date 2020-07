Salvatore Garzillo

Ha raccontato carriera e vita di campioni e di riserve con la insuperata capacità di trovare le parole giuste. Ma, parlare della propria, di vita, può essere a volte difficile, a volte impossibile. Gianni Mura, il grande giornalista scomparso a 74 anni il 21 marzo, aveva da anni uno stalker cui i carabinieri hanno dato un nome: Francesco Gaspari, 47 anni, di Verona. È lui l'uomo arrestato dai militari del nucleo Investigativo di Milano per una serie di estorsioni che solo da ottobre 2018 a marzo 2020 gli ha fruttato 61.500 euro.

La vicenda è emersa pochi giorni dopo la morte del giornalista, quando uno storico collaboratore ha scoperto nelle mail di Mura la lunga corrispondenza con Gaspari, fatta di richieste e minacce e ne ha informato la vedova, che a sua volta si è rivolta ai carabinieri.

Prima di diventare un molestatore, Gaspari si era presentato a Mura come un fan. Il giornalista lo aveva in simpatia e aveva deciso di aiutarlo per fargli superare un momento di difficoltà. Gaspari gli aveva detto che il padre era stato ucciso e che la madre era malata: Mura si era speso per trovargli un lavoro come bibliotecario a Pordenone. Intanto, arrivavano le richieste di denaro: prima piccole cifre, poi sempre di più e con lettere sempre più pressanti. In un'occasione gli aveva chiesto di comprargli una casa da 40mila euro, in un'altra gli aveva proposto un vitalizio da 700 euro mensili per lasciarlo in pace. Di fronte ai rifiuti di Mura, le minacce aumentavano. «Forse ammazzerò solo tua moglie, così capirai cosa significa la sofferenza - scrive in una mail Gaspari - Mandami subito i soldi. Fossi in te mi prenderei in parola». E ancora: «Se vuoi che non si faccia male nessuno (uno a caso, tua moglie) fai presto il bonifico. O mi dai 5mila euro o verrò a Milano e vi farò fuori».

Gaspari è stato arrestato a Verona ma viveva stabilmente a Cles (Trento), come dimostrano i continui prelievi in banca dopo i versamenti di Mura. In uno dei messaggi più deliranti, ma scritti sempre in un italiano corretto e talvolta forbito, annuncia: «Non sai fin dove può spingersi una persona come il sottoscritto, nato e cresciuto tra le botte e il sangue, che cova un cotale risentimento (tenue eufemismo) verso le ingiustizie sociali».

