Salvatore Garzillo

Ha ferite alla mano, al torace, rischia di perdere l'occhio. Stavolta la vittima è un uomo, un operaio di 29 anni diventato oggetto dell'ossessione di una ex fidanzata che ieri, a Legnano, lo ha ferito lanciandogli contro un bicchiere di acido.

La 38enne Sara Del Mastro non accettava la fine della loro relazione, durata appena un mese ma segnata da subito da una insana gelosia, tensioni, paura, minacce, violenze psicologiche. Quando una mattina ha trovato le quattro ruote dell'auto squarciate, il giovane ha capito che era il momento di prendere provvedimenti e così il 19 aprile, poco dopo la separazione, l'ha denunciata alle forze dell'ordine per stalking. Quella segnalazione è rimasta in un fascicolo del magistrato competente per i cosiddetti soggetti deboli, ma nulla è accaduto. L'operaio ha fatto in tempo ad avvertire il programma Le Iene per raccontare quello che stava subendo e tre giorni fa l'inviata della trasmissione ha intervistato la Del Mastro a cui ha chiesto spiegazioni per il suo atteggiamento. «Se anche lui si fosse comportato male non si sarebbe meritato lo stalking che gli stai facendo. Le minacce, le gomme tagliate, non si sarebbe meritato tutta questa serie di cose». E la donna risponde: «Ma quante volte gli ho chiesto anche scusa, ma lui ha mai detto scusa Sara?». Infine tenta di rassicurare tutti dicendo: «Non voglio fargli male, sono tranquillissima».

Invece martedì sera la donna si è appostata ancora una volta sotto casa dell'ex fidanzato in via dei Pioppi, ha atteso in auto che l'ex tornasse da lavoro col fratello e gli ha chiesto di scambiare due chiacchiere. «Dobbiamo parlare, dobbiamo chiarire questa situazione», gli ha detto col solo scopo di farlo avvicinare abbastanza da poterlo colpire con il bicchiere di acido che già stringeva in una mano.

Il fratello del 29enne ha assistito a tutta la scena senza avere il tempo di poterla fermare. Mentre lo soccorreva la donna ha messo in moto ed è scappata. Ha vagato senza meta per alcuni minuti finché ha raggiunto la caserma dei carabinieri di Legnano per costituirsi. L'hanno medicata per le ustioni che si è provocata lanciando l'acido ed è stata arrestata per lesioni: la gravità dell'imputazione potrebbe cambiare a seconda della prognosi del ferito. Al momento la vittima è in ospedale, i medici dicono che occorre tempo per accertare i danni, ma di certo rischia di perdere l'occhio destro.

