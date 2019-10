Salvatore Garzillo

Ha dato i 50 euro al pusher e si è allontanato con una pallina di cocaina in tasca. Non ha controllato subito, temeva che potesse passare una volante della polizia in quel momento. Però appena arrivato al parcheggio ha aperto la plastica e ha scoperto che dentro c'era solo un fazzoletto sbriciolato, il pacco che gli spacciatori rifilano ai clienti meno svegli.

Così il 22enne Vasco Dall'Osto, un ragazzone con precedenti per rapina e un obbligo di firma, è tornato indietro, ha affrontato il pusher seduto su un muretto in via Tocqueville, lo ha colpito con un pugno e poi lo ha spinto giù. Le telecamere della zona hanno ripreso la scena con una qualità che non lascia dubbi: si vede il gambiano di 20 anni volare per due metri e mezzo e restare immobile sull'asfalto mentre l'aggressore scappa nella direzione da cui era arrivato. L'africano è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli dove è stato operato d'urgenza per tamponare una emorragia interna, attualmente le sue condizioni sono ancora gravi ma è fuori pericolo.

L'episodio è avvenuto venerdì notte, attorno alle 23. Dall'Osto era in compagnia di un amico con cui stava tornando a casa. Prima di ritornare all'auto si sono fermati a prendere una dose di cocaina, lo scambio è stato veloce. Una telecamera installata nell'anticamera dell'ascensore del parcheggio di fronte ha ripreso il momento in cui il 22enne apre la pallina e scopre la truffa. Pieno di rabbia lascia l'amico in attesa e percorre la strada a ritroso, trovando il pusher non molto distante dal punto precedente. Anche stavolta lo scambio dura pochi secondi: il cliente insoddisfatto si piazza davanti al gambiano seduto, Dall'Osto lo sovrasta nonostante l'altezza del muretto. Impossibile capire cosa gli abbia detto, per quanto facilmente immaginabile, in ogni caso non parlano molto perché il 22enne lo colpisce prima con un pugno allo stomaco e poi lo spinge con forza. Il gambiano, che dietro aveva il vuoto di una rampa di accesso, precipita e non si sveglia più. Gli investigatori della mobile hanno impiegato poche ore per individuare il responsabile. Sabato lo hanno bloccato alla stazione di Rogoredo.

Giovedì 17 Ottobre 2019, 05:01

