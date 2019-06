Salvatore Garzillo

«Ha cominciato lui, è venuto contro di me...». Inizia con queste parole il tentativo di difesa di Angelo Di Matteo, la guardia giurata di 45 anni che domenica sera ha sparato al figlio della compagna nel corso di una lite. Ai carabinieri che lo hanno portato in caserma ha detto che la colpa è stata proprio del ragazzino di 13 anni, colpevole (a suo dire) di essersi lanciato contro di lui mentre impugnava la pistola. Una versione a cui gli investigatori e la pm Donata Costa non credono.

La ricostruzione è molto semplice. Di Matteo e la compagna 51enne hanno litigato domenica sera, probabilmente anche a causa dell'ubriachezza dell'uomo. La discussione ha raggiunto il suo apice all'interno di una pizzeria egiziana dove la guardia giurata ha messo così in imbarazzo la sua donna che quest'ultima lo ha invitato ad avviarsi a casa mentre lei attendeva le pizze. A quel punto è esploso in una sequela di offese: «Sei una puttana, ti piacciono gli egiziani», le ha urlato davanti ai presenti. La 51enne è riuscita in qualche modo a convincerlo a tornare al loro appartamento in via Marco Aurelio e ha telefonato al figlio per avvertirlo della situazione complicata a casa. Gli ha anche ricordato che oltre a essere ubriaco il suo compagno aveva una pistola. La raccomandazione non è bastata, il ragazzino ha risposto: «Adesso vado a casa e gli dico di smetterla». Il ragazzino è rientrato alle 22,30 assieme a un amico di 16 anni, il patrigno era in preda a una crisi di rabbia e stava sfasciando tutto ciò che aveva intorno. Si è fermato solo per chiedergli dove fosse la madre e al rifiuto del ragazzino di rispondere gli avrebbe puntato la pistola contro per farlo parlare. Neppure questa minaccia ha fermato il giovane, che ha tentato di disarmarlo prendendogli il polso, forse convinto di avere riflessi più veloci di un ubriaco. Durante la brevissima colluttazione è partito il colpo che ha distrutto l'omero del 13enne, scappato poi in strada per chiedere aiuto assieme all'amico. Di Matteo li ha seguiti pistola in pugno, ha puntato l'arma anche contro un carabiniere intervenuto pochi minuti dopo ma ha capito che la serata era finita lì. Deve rispondere di tentato omicidio e resistenza, mentre al 13enne attendono almeno 60 giorni di prognosi.

riproduzione riservata ®

Martedì 11 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA