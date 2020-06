Salvatore Garzillo

Gli investigatori li descrivono come amici, ma un'amicizia che si è chiuse nel sangue. Nella notte tra lunedì e martedì Bettino Puritani, di 52 anni, ha ucciso a colpi di roncola il suo coinquilino Vincenzo Arrigo, 59 anni, che da qualche mese aveva trovato ospitalità nell'appartamento a Esine (Brescia), in Valcamonica. Un casa fatiscente in via Manzoni, senza elettricità, che i carabinieri definiscono «in un contesto di forte degrado». Puritani lo aveva accolto lo scorso ottobre dopo che al 59enne erano stati concessi i domiciliari per una vicenda di maltrattamenti nei confronti della moglie.

Sembra che la convivenza tra i due uomini sia stata problematica sin da subito e in più occasioni avrebbero discusso animatamente per vari motivi, a volte futili e dettati solo dal nervosismo per la situazione. Ma la notte scorsa, forse a causa dell'alcol, l'ennesima lite, sembra per un po' di sigarette, ha preso una piega diversa. Hanno iniziato in casa e poi sono usciti in strada, finendo nel vicolo davanti all'uscio. Di sicuro c'è solo che a un certo punto è spuntata una roncola con cui Puritani ha colpito più volte l'amico alla testa, procurandogli ferite che hanno reso inutile il trasporto in ospedale. A chiamare i soccorsi è stato un vicino che ha assistito a una parte dell'aggressione.

Con l'ambulanza sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Breno e del Reparto operativo di Brescia che hanno trovato Puritani in casa che li aspettava. Ieri pomeriggio è stato ascoltato dal sostituto procuratore Paolo Savio.

Arrigo era noto alle cronache per essere diventato un teste nell'ultimo processo per la strage di piazza della Loggia del 1974. I magistrati lo avevano convocato perché era stato compagno di cella di Maurizio Tramonte, la fonte Tritone dei servizi segreti, condannato in appello come esecutore materiale assieme a Carlo Digilio e Marcello Soffiati. Durante il periodo di detenzione nella stessa cella, Tramonte avrebbe mostrato ad Arrigo una foto in bianco e nero, aggiungendo di essere presente in piazza il giorno dell'attentato, il 28 maggio.

