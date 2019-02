Salvatore Garzillo

Fabrizio Corona non riesce a stare lontano dalle pagine della cronaca. Mercoledì pomeriggio un suo presunto collaboratore è stato denunciato dai carabinieri in servizio nell'area del boschetto di Rogoredo per il possesso di una pistola e per la ricettazione della stessa arma rubata tempo fa in provincia di Napoli.

Corona si è presentato ancora una volta con la troupe al boschetto della droga con l'intenzione di realizzare la seconda puntata di un servizio sulla piazza di spaccio dopo l'aggressione subita a dicembre. Stavolta, però, la spianata dei tossici era vuota perché da tempo la prefettura ha disposto presidi quotidiani. Mentre i carabinieri sorvegliavano la zona, una donna ha segnalato un uomo con il volto insanguinato e armato di pistola sulle scale di via Sant'Arialdo, a pochi passi da uno degli ingressi del boschetto. Si è scoperto che era un imprenditore campano di 44 anni. Ai militari ha raccontato di essere stato accerchiato da un gruppo di sconosciuti («spacciatori o clienti») mentre utilizzava la telecamera fornita dalla troupe di Corona e di aver disarmato uno degli aggressori portandogli via la pistola. Versione contraddetta da alcuni testimoni che invece dicono di averlo visto estrarre l'arma dopo aver ricevuto un pugno. L'uomo non farebbe parte ufficialmente della produzione televisiva, anzi l'entourage ha preso le distanze parlando di un «fan che si è reso disponibile per aiutarli nelle riprese», ma i carabinieri lo ritengono a tutti gli effetti un collaboratore dell'ex re dei paparazzi anche perché il 44enne ha un brand di abbigliamento gemellato con quello di Corona. La sua Storia di successo è raccontata anche dal neonato magazine di quest'ultimo e le storie su Instagram dimostrano un rapporto che va oltre la semplice ammirazione unidirezionale di un fan.

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire il percorso della pistola, una calibro 7x65 con caricatore inserito risultata rubata nel 2010. Attraverso i social Corona si è dissociato dall'imprenditore, ripetendo che non si tratta di un collaboratore e che è assolutamente estraneo a quanto accaduto: «Ricordo a tutti che sono in esecuzione pena e se non si racconta la verità per me può essere problematico».

