Salvatore Garzillo

Esiste un caporalato che ogni giorno è davanti ai nostri occhi, sulle nostre strade, eppure resta invisibile. È quello dei camionisti, reclusi in una cabina e costretti a lavorare in condizioni estreme, inaccettabili.

Questi schiavi del volante, come li hanno soprannominati gli investigatori della Guardia di Finanza di Lodi, erano i dipendenti della Plozzer di Lodi Vecchio, un'azienda leader della logistica del freddo e dell'alimentare che ha oltre 150 lavoratori e che, secondo quanto emerso dalle indagini della procura, ha creato un sistema piramidale con società ombra che avrebbe consentito di evadere tasse per 60 milioni di euro e di creare un fondo nero di 20 milioni.

I dipendenti subivano da anni un trattamento insostenibile. Le ferie non pagate (o cancellate) erano considerate la cosa meno dura da accettare dai camionisti, costantemente minacciati e costretti a turni massacranti e rischiosi per l'incolumità propria e degli altri. Bastano poche intercettazioni per capire il clima. «Io sto male dice un autista a un collega - mi stavo addormentando sul volante... non vado ad ammazzarmi o ad ammazzare altra gente». L'altro gli risponde: «Non mi lavo da 48 ore, da giugno non scendo dal camion e ho 75 anni». Alcuni di loro guidavano per 20 ore senza sosta, dormivano poche ore su brandine di fortuna e poi ripartivano in strada. Delle mine vaganti. E infatti la Plozzer aveva una media incidenti molto più alta dei competitor, con 276 episodi in 7 anni, di cui 14 con lesioni gravi. Lo scorso ottobre, uno dei camionisti della Plozzer stremato dal turno, ha investito e ucciso sul lungolago di Lecco il 70enne Mario Ronzoni, un insegnante di religione.

L'indagine era già iniziata ma c'era bisogno di raccogliere altre prove. Il provvedimento della procura di Lodi ha portato a indagare 17 persone e all'arresto della famiglia titolare dell'azienda, che utilizzava motrici vecchie per truccare più semplicemente i cronotachigrafi in modo da ridurre sulla carta ore di lavoro e chilometri percorsi. Il capo, il 62enne Roberto Plozzer, è finito ai domiciliari assieme all'ex moglie Paola Marchesini e alle figlie Sara e Marta. Il gip Francesco Sirchia ha inoltre disposto il sequestro di beni per un valore di 20 milioni di euro.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA