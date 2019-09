Salvatore Garzillo

«Ero stanco di questa vita, l'unico modo per farla finita era con questo gesto, volevo essere ucciso per raggiungere il paradiso di Allah». Così ha spiegato ai pm la sua aggressione Mahamad Fathe, il 23enne yemenita che martedì mattina ha ferito alla gola e alla schiena con delle forbici un militare alla stazione Centrale. Un'azione sgangherata che è stata inserita in un quadro di matrice terroristica a seguito del grido Allah akbar urlato mentre lo disarmavano.

Gli investigatori sono convinti che non si tratti di un lupo solitario in contatto con quel che resta dell'Isis, ma un uomo disperato e dalla precaria condizione mentale che ha trovato nella vocazione al martirio un modo per dare senso alla sua esistenza tribolata. È stato lui a spiegare agli inquirenti di essere addirittura un oppositore dell'Isis: «Non sono un terrorista, sono scappato dallo Yemen perché c'era la guerra ma non sono riuscito ad inserirmi in Europa».

Dal pool antiterrorismo diretto da Alberto Nobili fanno sapere che nel suo cellulare sono stati trovati video con scene di guerra, ma probabilmente si tratta di combattimenti in Yemen scaricati da internet. Fathe era arrivato in Italia nel 2017 e dopo essere stato registrato era scappato in Germania, dove un anno e mezzo dopo lo hanno rispedito indietro secondo il protocollo di Dublino. Le autorità tedesche hanno segnalato il suo atteggiamento anomalo e le simpatie islamiche ma era una nota informale che si è ritenuto di non inserire nel database delle forze dell'ordine.

Giovedì 19 Settembre 2019

