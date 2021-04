Salvatore Garzillo

Erano almeno cento. Tutti ragazzi, minori o appena maggiorenni, italiani, albanesi, nigeriani. L'8 gennaio sono affrontati nelle strade di Gallarate, Varese. Una battaglia a cielo aperto con bastoni, catene, bottiglie, cartelli, mazze. Le regole d'ingaggio le avevano decise sui social. I leader di diversi gruppi avevano stabilito luogo, orario e modalità dello scontro.

Ieri è arrivato il colpo più duro, ma ieri a picchiare sono stati il tribunale di Busto Arsizio e quello per i Minorenni di Milano: 30 indagati per rissa aggravata, lesioni personali pluriaggravate, porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Di questi, per 17 disposte misure cautelari. A due maggiorenni e sette minorenni è stata disposta la permanenza a casa «con divieto di comunicare con qualsiasi mezzo, anche telefonico o telematico», mentre per altri otto è previsto «l'obbligo di rientrare a domicilio entro le 19, il divieto di frequentazione di pregiudicati e consumatori di droga».

L'operazione è stata chiamata Ehi Brò N.p.t., ovvero Ehi Brò Non Parlare Tanto, che era il «gergo utilizzato di frequente dagli indagati nelle chat analizzate, con il quale tutti gli interlocutori venivano invitati ad evitare di parlare dei fatti onde correre il rischio di essere intercettati».

Il procuratore del tribunale per i Minori, Ciro Cascone, ha parlato di «una rissa che ha rasentato la guerriglia urbana». Le immagini diffuse sui social e riprese dalle telecamere di sorveglianza del Comune non lasciano dubbi sulla violenza gratuita manifestata dai tantissimi partecipanti, maschi e femmine.

Secondo la Procura per i minori si tratta di fatti «molto gravi» per la violenza scatenata in pieno giorno, per la «disinvoltura» e per l'azione da «branco». Uno spettacolo ancor più penoso e preoccupante se si analizzano le motivazioni dello scontro. «Colpisce la banalità e futilità dei motivi scatenanti, rinvenibili in un precedente battibecco tra alcuni appartenenti alle due fazioni - proseguono gli inquirenti - ma che è stato evidentemente interpretato come un affronto che esigeva una vendetta corale. Come pure la facilità con cui gli indagati si siano serviti dei social per organizzare la rissa». Gli investigatori avevano scoperto che era prevista a breve una rivincita a Malnate (Varese), fermata in tempo. «Se è quanto meno preoccupante la posizione degli spettatori, è sicuramente allarmante il ruolo dei supporter violenti», continua il procuratore Cascone, che parla di una «degenerazione degli schemi di aggregazione tipici dell'età adolescenziale» con «comportamenti antisociali in nome di un malinteso senso di solidarietà amicale e territoriale».

