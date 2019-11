Salvatore Garzillo

Era un violentatore seriale, cercava le sue vittime sui siti di incontri per adulti e preferiva le prostitute mature che ricevevano in casa. Così ha fatto con una 70enne che vive in zona Arco della Pace, contattata nel pomeriggio del 2 novembre per una prestazione da consumare la sera. Daniele Corona, disoccupato 29enne con numerosi precedenti violenti, si è presentato come un cliente qualunque, quasi pacifico. Finché non ha iniziato a sniffare cocaina e si è trasformato. Per 11 ore, dalle 22 alle 9 del 3 novembre, ha segregato la donna in casa costringendola ad avere rapporti non protetti, l'ha picchiata e minacciata con un coltello.

L'incubo della prostituta è finito al mattino, quando Corona è andato via portando con sé i tre cellulari della vittima e 500 euro. Scioccata e frastornata dalle botte, la donna ha chiamato aiuto ed è stata portata alla clinica Mangiagalli. Le indagini dei carabinieri della compagnia Duomo sono partite grazie a una sua buona abitudine: segnare su un'agenda cartacea i numeri di telefono dei clienti.

I militari lo avevano individuato ma sono stati anticipati dalla Squadra mobile di Lodi che mercoledì lo ha arrestato per il tentato stupro di una prostituta colombiana di 52 anni che la notte precedente lo aveva ricevuto in casa in un quartiere residenziale. Corona è indagato anche per una violenza avvenuta la scorsa settimana nella sua città di provenienza, Dovera (Cremona), nei confronti di una ragazza romena salva per miracolo. Non è stato arrestato perché secondo gli inquirenti era trascorsa la flagranza. Deve rispondere anche di un tentativo di violenza accaduto maggio nei confronti di una prostituta italiana di 55 anni. Anche lei ha raccontato di essere stata segregata un'intera notte in un motel attorno Lodi e minacciata con un coltello mentre il 29enne sniffava cocaina.

Nel curriculum criminale del 29enne ci sono anche due arresti: nel dicembre 2017 era stato preso a Milano per lesioni e stalking sulla ex fidanzata e nel maggio 2018 era finito di nuovo in cella per stalking alla ex ragazza mentre si trovava in un albergo a Rimini.

