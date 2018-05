Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloEra la sera del 26 aprile scorso, passata alle cronache come la notte di sangue. Davanti al bar al civico 179 di via Padova Stefan Maxim, romeno di 43 anni riceve un pugno al viso e batte la testa sull'asfalto. Un colpo duro ma, in apparenza, non grave, al punto da consentire al ferito di salire con le proprie gambe sull'ambulanza per una visita in ospedale. Non uscirà più, stroncato poche ore dopo da un'emorragia cerebrale. Domenica gli agenti della squadra mobile hanno fermato il presunto responsabile di questo omicidio dal movente tanto futile da essere quasi impalpabile: è un romeno di 30 anni con precedenti per lesioni e rapina, oltre a un arresto per tentato omicidio risalente al 2016, quando i carabinieri lo bloccarono dopo aver accoltellato un uomo a Sesto San Giovanni. Gli investigatori lo hanno trovato in una fabbrica a Pavia dove in passato ha lavorato e dove di recente trascorreva la notte. Non si può dire che si stesse nascondendo, del resto è possibile che non sapesse di aver ucciso quell'uomo centrato con un pugno in faccia qualche sera fa.Una sera terribile quella del 26, segnata dalla violenza gratuita e incontrollata di due marocchini che in poche ore hanno ucciso un cameriere del Bangladesh per portargli via il cellulare e hanno ferito altre tre persone nel corso di altrettante rapine. Episodi avvenuti tra Cinisello Balsamo e l'area attorno alla stazione Centrale, a pochi chilometri dal bar al 179 di via Padova dove si è consumato l'altro omicidio.Secondo gli investigatori, la vittima era in compagnia della ex fidanzata e di altre due donne (tutti romeni) quando hanno iniziato a discutere animatamente per motivi rimasti oscuri. A un certo punto il 30enne, che pare non conoscesse nessuno dei presenti, si è intromesso e ha finito per litigare con l'uomo. Nella concitazione del momento lo ha colpito con un pugno in faccia facendolo cadere a terra, l'altro si è subito rialzato un po' intontito e l'aggressore è scappato via, forse convinto di avergli solo dato una lezione. Qualche ora dopo è diventato un assassino.riproduzione riservata ®