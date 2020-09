Salvatore Garzillo

Era in lacrime, parlava in modo confuso, in un mix di emozioni alterate dallo choc e dall'alcol. Vent'anni compiuti da poco, alle 9.30 di domenica ha chiamato i carabinieri per raccontare di essere stata violentata durante la notte precedente in via Gian Carlo Clerici, a Bresso, pochi passi dal parco Nord, al termine di una serata in discoteca trascorsa col fidanzato e un amico.

Ai militari della stazione di Bresso ha spiegato di essere stata aggredita da uno sconosciuto proprio dopo aver perso di vista i suoi accompagnatori ma non è stata in grado di fornire elementi più precisi. Secondo quanto raccontato dagli investigatori, il suo stato le impediva spiegarsi appieno, ma per lei parlavano i segni che aveva addosso, ritenuti compatibili con un'aggressione fisica. Ai medici della Mangiagalli sono stati affidati i riscontri clinici sul possibile stupro. Le prime impressioni raccolte dal team di specialisti confermerebbero la violenza.

Intanto, i carabinieri mantengono la cautela sull'episodio, ripetendo che sono in corso approfondimenti per chiarire cosa le sia davvero successo. Non c'è ancora una denuncia ufficiale, cosa del tutto normale pensando alle ore da incubo trascorse dalla 20enne dopo aver trovato il coraggio di chiedere aiuto. In giornata dovrebbe presentarsi in caserma per formalizzare. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Letizia Mannella, capo del dipartimento «fasce deboli», dove considerano credibile il racconto della giovane. In attesa di avere tutti i risultati dei test i militari hanno iniziato la raccolta delle telecamere nella zona attorno a dove sarebbe avvenuta la violenza. La verità potrebbe essere nascosta in uno di quei filmati, come accaduto per il caso della 34enne polacca violentata in agosto in piazza Gae Aulenti. Sono state proprio le immagini del sistema di sorveglianza a incastrare l'autore, un 23enne milanese di origini egiziane che gli uomini della Squadra mobile hanno arrestato il 26 settembre. In quell'occasione la vittima aveva vagato alcuni minuti sotto choc prima di essere notata da una volante della polizia di passaggio. Anche lei, nelle prime battute, aveva avuto difficoltà a ricostruire cosa le era accaduto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA