Salvatore GarzilloÈ stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale ma è poca cosa considerando che è un miracolato. Il protagonista della storia è un marocchino di 25 anni che ieri mattina è stato travolto sulla tangenziale all'altezza di Paullo dopo essere scappato dall'auto della polizia locale che lo stava accompagnando in centrale per identificarlo.Il nordafricano è stato fermato ieri mattina nel corso di un controllo a un palazzo occupato in via Ucelli di Nemi, in zona Ponte Lambro. Anche la sua compagna, connazionale, è stata portata via perché sprovvista di documenti, ma su una vettura diversa. Il 25enne ha opposto prima una timida resistenza poi, pochi metri dopo l'ingresso della tangenziale, ha iniziato a sbraitare all'interno della autopattuglia della polizia locale e a colpire la vigilessa seduta sul sedile anteriore. Il conducente, anch'egli raggiunto da alcune manate, ha deciso di fermarsi in un'area di emergenza, ma in quel momento il marocchino è riuscito ad aprire la portiera e ha tentato di attraversare la carreggiata. Ha fatto tre passi prima che una vettura in sorpasso lo travolgesse: l'autista non ha potuto far nulla per evitarlo. Il fuggitivo è stato trasportato d'urgenza al Niguarda, non è in pericolo di vita e le sue condizioni sarebbero in miglioramento, Un piccolo miracolo secondo chi ha assistito alla scena. I due ghisa, invece, sono stati medicati all'ospedale di San Donato per graffi e qualche contusione non preoccupante.riproduzione riservata ®