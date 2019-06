Salvatore Garzillo

È rientrata in casa alle 21,30 di venerdì, quando ha aperto la porta avrebbe potuto crollare sul pavimento per lo choc. Era tutto a soqquadro, i cassetti ribaltati, il portagioie completamente svuotato, spariti i gioielli per un valore stimato di 100mila euro.

Non si è fatta prendere dal panico la proprietaria, una donna moldava di 32 anni che da qualche tempo vive nella centralissima corso Como. Ha avvertito subito la polizia e poi si è affacciata alla finestra nella speranza irrazionale di individuare i ladri. La fortuna, per una volta, è stata dalla parte della vittima: dal portone d'ingresso ha visto uscire due ragazze che si sono allontanate a passo svelto guardandosi attorno. Purtroppo per loro non hanno alzato lo sguardo e non si sono accorte di essere state scoperte dalla donna, che si è precipitata in strada e le ha sorprese alle spalle. Ne è nata una colluttazione, la moldava è riuscita in qualche modo a tenere testa a entrambe nonostante l'inferiorità numerica, finché è stata raggiunta dai poliziotti che hanno bloccato le due ladre. In manette con l'accusa di rapina aggravata una serba di 21 anni e un'italiana di origini slave di 22. Avevano ancora nel borsello i gioielli appena rubati, un tesoretto che la proprietaria ha valutato in centomila euro e che avrebbero fruttato sul mercato della ricettazione diverse decine di migliaia di euro.

Le ragazze fermate hanno precedenti di poco conto, non erano mai state fermate con un bottino del genere. Gli investigatori ritengono che il colpo non sia stato studiato, hanno semplicemente scelto l'appartamento giusto.

Lunedì 3 Giugno 2019

