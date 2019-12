Salvatore Garzillo

«È proprio un paese di handicappati l'Italia! Però è un paradiso per gli zingari! Affari zingari. Il paese di divertimenti per gli zingari». È una delle intercettazioni registrate dalla Squadra mobile al lavoro su una banda di borseggiatrici bosniache in grado di accumulare anche 30mila euro in un mese nel periodo del Salone del Mobile. A parlare è uno degli uomini coinvolti nell'operazione Ieri, oggi e domani, nome ispirato dal titolo del film del 1963 di Vittorio De Sica in cui Sophia Loren interpreta il ruolo di una contrabbandiera di sigarette che continua a far figli per evitare il carcere. E proprio come lei le donne della banda utilizzavano le gravidanze come lasciapassare per evitare il carcere. Una di loro, a meno di 30 anni, ha sette figli.

Il gip Maria Cristina Mannocci lo scrive chiaramente nell'ordinanza: «Il gruppo è fondato sulla buona conoscenza del sistema penale italiano, ossia sullo sfruttamento delle norme che tutelano le donne incinte e le madri di prole in tenera età, limitando l'applicazione della custodia cautelare in carcere prima della condanna e determinando poi il differimento della esecuzione della pena». A capo c'era il 38enne Muharem Omerovic, che a dispetto della stazza era soprannominato Bimbo. È lui il protagonista negativo di questa sorta di spin-off di Suburra. L'indagine è partita nel febbraio 2018 quando suo cugino ha deciso di denunciarlo perché schiacciato dalle minacce. Bimbo gli aveva promesso di bruciarlo vivo se non gli avesse consegnato 20mila euro, il prezzo dell'autorizzazione per vivere a Milano.

Il racconto dell'uomo, a sua volta borseggiatore professionista, è l'occasione per investigare sul mondo sommerso delle ladre rom che assaltano turisti a Milano e Venezia. In breve gli invstigatori diretti da Marco Calì scoprono che guadagnano come un'azienda e che i proventi vengono investiti per comprare proprietà (Bimbo racconterà in una telefonata di aver acquistato mille metri quadri a Venezia e che un altro componente di aver preso casa in Spagna) e auto di lusso. A tal proposito è significativa la conversazione del 30 giugno 2018 tra il 26enne Rasid Leone Omerovic e la sua compagna. Le chiede come è andata la giornata e lei risponde che ha preso solo 200 euro. A quel punto le confessa che vuole comprare una Audi R8 cabriolet da 85mila euro e le chiede di intensificare l'attività di borseggio, fissando il tetto giornaliero a 1500-2000 euro. È sempre Rasid, in un'altra telefonata, a chiedere informazioni per l'acquisto di una Ferrari 458 da 155mila euro. Lui, ancora, a raccontare di aver speso 1400 euro per assistere al Gran Premio di Montecarlo. «Abbiamo fatto una cosa da vip, da miliardari».

