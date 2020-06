Salvatore Garzillo

È il più grande sequestro di contanti mai realizzato in Italia. Quindici milioni di euro divisi in 28 scatoloni murati in una intercapedine larga 40 centimetri in un appartamento in via Casoretto 33, dietro una parete realizzata ad hoc da un muratore fidato che ora è stato arrestato. Quella cassaforte era di Massimiliano Francesco Cauchi, nato a Scicli (Ragusa) 46 anni fa, condannato a 16 anni dal tribunale di Bologna per traffico internazionale di droga e arrestato di nuovo nell'ottobre 2019 per l'importazione di 1.100 chili di hashish trasportati dal Marocco a Rapallo (Genova) sullo yacht Elizabeth G. e poi fino a Milano nscosta su mezzi incidentati caricati su carri attrezzi.

Cauchi, che da 2 anni è ai domiciliari, ha sempre fatto le cose in grande pur mantenendo un profilo basso. Non sorprende, quindi, che a incastrarlo siano state le chiacchiere della sua compagna, intercettate dagli investigatori della Squadra mobile coordinati della Direzione distrettale antimafia di Milano. In una telefonata dell'8 maggio scorso la donna dice all'interlocutore: «Massimiliano ha talmente tanto... che i suoi figli possono stare bene per sei generazioni». Una frase che conferma le voci che da tempo circolavano negli ambienti criminali riguardo a un tesoretto di Cauchi pronto ad attenderlo alla fine della detenzione.

La vera svolta è arrivata grazie alla collaborazione di un ex socio del narcos, che si è convinto a parlare per avere uno sconto sulla pesante condanna già ricevuta. È stato lui a parlare dei soldi nascosti dietro a una parete, senza però poter dire dove. Gli investigatori hanno sperato che le cimici installate in casa potessero rivelare qualcosa di utile ma dopo poco Cauchi ha scoperto il dispositivo mentre riparava un tubo dell'acqua. Gli uomini della Narcotici, diretti da Marco Calì e Domenico Balsamo, non si sono arresi. L'idea definitiva è stata confrontare la planimetria dell'appartamento con le reali dimensioni della casa. Armati di metro hanno misurato ogni parete fino ad arrivare alla stanza del padre di Cauchi, Giuseppe, ufficialmente meccanico. Quando hanno visto che mancavano 40 centimetri rispetto a quanto riportato sulla cartina, hanno capito di essere vicini ma non si aspettavano una tale montagna di soldi. Erano lì da due anni, da quando il muratore di fiducia Carmelo Pennisi (ora ai domiciliari) aveva alzato quel muro. Lo stesso Pennisi aveva realizzato l'intercapedine nel box di via Padova 345 dove nel settembre 2018 la Mobile aveva trovato 1,1 tonnellate di hashish e 550 grammi di cocaina.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA