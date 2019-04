Salvatore Garzillo

Due anni e 8 mesi. Questa la condanna stabilita dal gup Anna Calabi per il maestro di asilo di 64 anni accusato di aver maltrattato 18 bambini dai 2 ai 5 anni di una scuola per l'infanzia di Pero. Alla lettura della sentenza l'uomo era in aula: è rimasto impassibile ed è uscito senza dire una parola.

A incastrarlo sono state le immagini delle telecamere nascoste installate dai carabinieri nell'istituto: ben 42 video che immortalano episodi violenti e che non gli hanno lasciato possibilità di replica. Per questo aveva scelto il rito abbreviato: l'ammissione della colpa, oltre a tagliare i tempi del processo, concedono all'imputato la riduzione di un terzo della pena. Il suo difensore Luca Secco aveva chiesto prima l'assoluzione e poi la derubricazione del reato contestato da maltrattamenti a eccesso colposo nell'abuso dei mezzi di correzione e disciplina. Un tentativo vano perché la corte ha accolto in pieno la richiesta del pm Cristian Barilli di 2 anni e 8 mesi. Non solo: è stata disposta una provvisionale di 20mila euro per ognuno dei 18 piccoli coinvolti, molti dei quali sono in cura da uno psicologo per superare il trauma delle violenze tra cui calci, spintoni, sculacciate e strattoni. Spetterà poi a un giudice civile stabilire in un separato giudizio l'esatto ammontare dei risarcimenti economici da versare alle vittime.

Il maestro ha insegnato per vent'anni. Le indagini su di lui erano partite dopo l'esposto della mamma di un bambino rientrato a casa col braccio rotto. Nel novembre scorso era stato arrestato dai militari della compagnia di Rho, si era dimesso subito dopo e attualmente sta scontando la pena agli arresti domiciliari.

«Sono molto contenta, spero che questa sentenza sia da esempio per altri processo sugli stessi fatti - ha commentato il genitore di uno dei bambini maltrattati - l'avvocato ha provato a trovare una giustificazione per quello che ha fatto, ma evidentemente il giudice non lo ha ascoltato. In paese giravano voci sui suoi atteggiamenti ma mio figlio lo adorava. Quando è stato arrestato, io sono caduta dal pero».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA