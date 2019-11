Salvatore Garzillo

Dovrà restare lontano da Internet e da qualunque dispositivo collegato alla rete per tre anni. È l'inedita misura disposta dal tribunale di sorveglianza a carico di Giacomo Morandi, il 28enne di Buccinasco che da anni adesca ragazzine sul web.

Il maniaco on line, che al momento si trova in carcere per una vicenda legata alla sua perversione, quando finirà di scontare la pena dovrà sottostare alle disposizioni chieste dal questore Sergio Bracco a seguito delle indagini della Divisione anticrimine diretta da Alessandra Simone. Il 28enne non ha mai lavorato, è sempre stato mantenuto dai genitori e ha trasformato la sua cameretta nella base da cui muoversi per andare a caccia di bambine e adolescenti. L'età delle sue prede oscillava dai 13 ai 16 anni. Con sorprendente capacità camaleontica riusciva a entrare nelle vite delle vittime - talvolta usando profili falsi con l'identità di ragazzine - e le convinceva a farsi inviare foto hot. Quando qualcuna si pentiva e tentava di allontanarsi, lui iniziava una martellante operazione di stalking che spesso distruggeva la malcapitata e coinvolgeva anche la loro rete di conoscenze.

Il caso più grave, che gli è anche costato la denuncia per istigazione al suicidio, è avvenuto nel 2012, quando una 16enne schiacciata nella sua morsa di ricatti aveva deciso di uccidersi lanciandosi dal balcone di casa al terzo piano. Prima di lasciarsi andare nel vuoto, aveva scritto una lettera alla madre e una al suo stalker. Era sopravvissuta, seppur con danni permanenti.

In carcere il 28enne si era comportato da detenuto modello, riuscendo così a ottenere permessi premio. Al ritorno da uno di questi, gli agenti della penitenziaria avevano trovato in cella immagini pedopornografiche che non si capisce come si sia procurato. «Sono malato», aveva detto per giustificarsi, aggiungendo che l foto gli servivano come merce di scambio per ottenere cibo da altri carcerati.

Al 28enne, al momento della scarcerazione, verrà applicata l'ingiunzione trattamentale al fine di consentirgli di «prendere coscienza del forte disvalore sociale delle condotte commesse, in una prospettiva di contenimento delle sue pulsioni antisociali».

Venerdì 29 Novembre 2019, 05:01

