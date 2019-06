Salvatore Garzillo

Dopo giorni di violenze, botte e umiliazioni, ha costretto la fidanzata a entrare nella vasca di acqua ghiacciata. L'ultima sadica punizione per una colpa creata dalla sua mente alterata. La ragazza non ha potuto rifiutarsi ma appena il suo aguzzino si è distratto è scappata dalla finestra del secondo piano e si è calata agevolmente fino al terrazzo del piano di sotto. Una volta lì, però, ha perso la presa ed è precipitata nel cortile interno, provocandosi fratture multiple al calcagno e al malleolo che si sono aggiunte a tutte le lesioni dovute ai pestaggi.

Siamo in via Biella, quartiere Barona, è martedì mattina. Un'anziana condomina trova la 26enne a terra accanto alle biciclette, è completamente nuda e sotto choc per lo spavento e le ferite (la prognosi sarà di 40 giorni). La accompagna da un commerciante in strada, la vestono e chiamano la polizia. Poco dopo gli agenti salgono in casa e ammanettano per sequestro di persona e lesioni aggravate il suo fidanzato, Giacomo Oldrati, un 40enne arrestato a Bologna nel 2012 per una serie di violenze nei confronti di 4 ragazze, tra cui la sua compagna dell'epoca. La stampa lo aveva soprannominato il guru del corallo perché aveva drogato le vittime con cocktail allucinogeni a base corallo polverizzato preso dal proprio acquario tropicale. Appassionato di spade giapponesi, tatuaggi (ha due grosse ali disegnate sulla schiena) e filosofie orientali, Oldrati aveva soggiogato le ragazze, che minacciava di uccidere ma a cui garantiva di essere in grado di resuscitarle. Gli episodi più gravi erano avvenuti tra il 28 e il 29 settembre di quell'anno, alla fidanzata ha reciso con un coltello un neo sul collo perché - a suo dire - conteneva «tutto il male presente nella sua famiglia».

Nonostante il pesante e chiaro quadro indiziario, le tre perizie psichiatriche hanno riconosciuto il guru affetto da sindrome bipolare e alterazione psicologica, una diagnosi che nel gennaio 2018 ha costretto la corte ad assolverlo perché incapace di intendere e volere. È stato comunque affidato a un centro psico sociale di Milano ed è stato disposto un anno di libertà vigilata. Per anni è stato innocuo: lo ha confermato la sua attuale fidanzata, che lo ha conosciuto nel 2015. Ha detto di essere stata picchiata per la prima volta a marzo, di nuovo a maggio con una testata in faccia. Episodi che non ha denunciato per evitare di aggravare la sua posizione legale.

Sabato ha mentito ai genitori (contrari alla relazione) dicendo che avrebbe incontrato un amico, in realtà ha raggiunto Oldrati nell'appartamento di via Biella che gli era stato dato in concessione dal nonno. Qui è stata picchiata a ritmi alterni fino a martedì, quando si è lanciata nuda dalla finestra.

Giovedì 6 Giugno 2019, 05:01

