Salvatore Garzillo

Dolcetto o scherzetto? No, «carabinieri, aprite». È finita così la festa di Halloween di un gruppo di 20 ragazzi dai 18 ai 21 anni che sabato sera hanno organizzato un party a tema in un appartamento in via Niccolini trasformato per l'occasione in locale.

I militari sono intervenuti attorno all'una su segnalazione di un vicino che dopo ore di musica alta ha chiamato il 112. Gli uomini del Radiomobile hanno scoperto che nell'abitazione nel cuore di Chinatown era in corso una festa con tanto di biglietto d'ingresso e bar che serviva alcolici. Non potendo servirsi di un vero locale, gli organizzatori avevano affittato per 2500 euro la casa di lusso su due piani, con tanto di piscina e sala cinema. Gli invitati, ma sarebbe meglio dire i clienti, erano tutti giovanissimi e visibilmente ubriachi, come ha anche accertato il personale del 118 chiamato dai carabinieri. Al proprietario, che pare non fosse a conoscenza dei progetti dei suoi affittuari, sono state riconsegnate le chiavi. Tutti i presenti, invece, sono stati denunciati per inosservanza delle norme sul contenimento della pandemia, ovvero divieto di assembramento, divieto di feste private e divieto di uscita dopo le 23. I ragazzi, che non sono censiti nell'anagrafe dei contagiati Covid, sono stati identificati e multati.

Quella di Chinatown non è stata, purtroppo, l'unica festa organizzata in città. Ma è stata quella più rumorosa, o forse quella con il vicino più solerte. Nonostante il numero dei contagi salga costantemente e l'annuncio di un nuovo lockdown (o qualcosa di simile) sia nell'aria da giorni, qualcuno ha comunque preferito riunirsi come se niente fosse. Nel pomeriggio, in una piazza Cordusio piena di forze dell'ordine in tenuta antisommossa per l'annunciata manifestazione (che poi non si è tenuta) cameraman e fotografi hanno occupato il tempo immortalando gruppetti che andavano in giro con il proprio vestito.

