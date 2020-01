Salvatore Garzillo

Da anni era l'incubo di Maggiolina e Greco. Un uomo pericoloso, violento, imprevedibile. Erano in tanti a temerlo, lo riconoscevano da lontano col suo giubbotto marrone lungo fino al ginocchio e lo sguardo torvo. Chi aveva la sfortuna di incrociarlo sapeva di rischiare come minimo un insulto o una minaccia. Ma a molti è andata peggio, come a una donna di 51 anni a cui ha rotto il naso con un pugno. Vito Tubito è un senzatetto di 48 anni nato in Svizzera ma che vive da sempre in Italia e da tempo si muove nella zona nord della città. Da qualche anno il suo gioco preferito è prendere a pugni le persone, passanti, gente a caso. Solo a gennaio ha aggredito quattro persone, tra cui la donna col volto distrutto e 41 giorni di prognosi.

Gli agenti del commissariato Greco Turro lo hanno fermato il 19 gennaio, il giorno dopo il pestaggio della sconosciuta, l'ultimo episodio di una lunga serie. «Quando abbiamo scoperto il suo nome e lo abbiamo inserito nel database è apparsa una lunga schermata di precedenti - ha spiegato il dirigente del commissariato di zona, Angelo De Simone - episodi che vanno indietro nel tempo fino al 2013, quando colpì con un pugno in faccia un uomo a cui aveva chiesto delle monetine. Il malcapitato era a passeggio con compagna e nipotina, non aveva fatto nulla di male. Poi è stata un'escalation di minacce verbali, aggressioni, offese nei confronti dei passanti. A volte era amato di coltello e bastone».

Tubito puntava soprattutto anziani, in genere con cani al seguito. Il primo caso dell'anno è del 4: dopo aver insultato un 80enne che coltivava il suo orto dietro il cimitero di Greco, lo ha spinto con forza a terra, provocandogli diverse contusioni. Il giorno dopo se l'è presa con una insegnante di 62 anni in via Comune Antico: le ha sferrato un gancio destro al volto incurante dei due cani di grossa taglia della donna. Il 7 gennaio ha tentato di aggredire un 79enne nell'area cani di piazza Carbonari ma è stato fermato dall'intervento di alcuni passanti. Alle 7.30 del 18 gennaio, infine, il suo capolavoro: in via Lepanto ha incontrato la 51enne che era in giro per il consueto giro col proprio cagnolino, senza dirle una parola le ha spaccato il naso con il solito gancio.

riproduzione riservata ®

Venerdì 24 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA