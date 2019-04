Salvatore Garzillo

Cosa farebbe la maggior parte delle persone se trovasse un portafogli con 1.325 euro? Ecco cosa ha fatto Idrissa Diakite, richiedente asilo politico di 23 anni, proveniente dal Mali: lo ha raccolto, è andato alla caserma dei carabinieri più vicina e lo ha riconsegnato al legittimo proprietario, un pensionato milanese di 71 anni.

È accaduto a Cesate, comune di 14 mila abitanti a nord di Milano. Luigi Cavagna ieri mattina è uscito come al solito per comprare il pane e il giornale. «Mi sono accorto di non avere il portafogli e sono andato dai carabinieri per la denuncia» ha raccontato. «Lì mi sono trovato davanti questo ragazzo di colore con le ciabatte, stavo per dirgli di farmi passare perché avevo fretta. Se lo avessi fatto non avrei saputo che era lui». Perché il ragazzo in ciabatte era proprio Idrissa, che si è presentato per consegnare soldi e documenti smarriti dallo sconosciuto. «Sono andato al mercato per comprare il cibo, ho visto il portafogli in strada e ho pensato che la persona che lo aveva perso forse ne avrebbe avuto più bisogno di me», ha spiegato il 23enne, arrivato in Italia un anno e quattro mesi fa dopo un viaggio in barcone, in fuga dal. «Il signore era contento e anche io». Idrissa vive a Cesate da qualche mese. È fuggito dalla guerra nel proprio Paese, ha vissuto l'inferno del carcere in Libia e l'incubo del viaggio in mare, ha visto i suoi compagni morire tra le onde.

Ora è ospite della cooperativa Integra, sta iniziando a creare una rete di contatti e sogna di restare in Italia per tutta la vita. «In Mali non si può vivere, è troppo pericoloso. Vorrei trovare un lavoro e imparare meglio l'italiano», ha spiegato con inflessione francese. «Quei soldi non erano i miei, ho fatto il mio dovere di cittadino». Luigi Cavagna, stordito da un tale gesto di generosità dell'africano, gli ha stretto forte la mano e lo ha premiato con cento euro per ringraziarlo. «Quando lo vedrò in giro gli offrirò sicuramente da bere».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA